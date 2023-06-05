يابخت من جمع بين معاشين.. حالات الجمع بين معاشين طوعًا لقانون التأمينات الجديد

حالات الجمع بين معاشين لقد شهدت الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية تغييرًا هامًا بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، والتي تحدد الشروط التي يُسمح فيها بتجميع معاشين، حسبما تنص عليه المادة 104 من القانون، وفي حالة وفاة مستحق المعاش، يحق للمستحقين الحصول على حقوقهم المالية بناءً على نصيب كل منهم.

حالات الجمع بين معاشين

تم تأكيد في القانون أن للمستحقين الحق في حالات الجمع بين معاشين أو دمج رواتبهم من العمل والمهنة، يسمح أيضًا بجمع معاشين للأرامل والأبناء في حالات محددة وهي:

يُسمح للأرملة بجمع معاشها المستحق عن زوجها مع معاشها كمستفيدة بموجب أحكام هذا القانون. يُسمح للأبناء بجمع المعاشين المستحقة لهم عن كل من والديهما دون أي قيود. يُسمح للأرمل بجمع معاشها المستحق عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون أي قيود. يُسمح للأرمل بجمع معاشها المستحق عن زوجها مع معاشها مستفيدة بموجب أحكام هذا القانون.

الأوراق اللازمة للجمع بين المعاشات

يُسمح للمستحقين بدمج دخلهم مع معاشهم وفقًا للحد الأدنى المقرر في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات، ويتم استكمال المعاش حتى هذا المقدار وفقًا للإجراءات المحددة في المادة 102 من القانون:

يُسمح للمستحق حالات الجمع بين معاشين المستحقة له من شخص واحد دون وجود حدود.

للتأهل لجمع المعاشات المستحقة، يتعين على المستحق تقديم الوثائق التالية:

بطاقة الرقم القومي يجب أن تكون متوفرة؟ بطاقة الخدمات المتكاملة يجب تقديمها وفقًا للأولويات التالية:

– معاش المستحق عن الفرد نفسه.

– معاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

– معاش المستحق عن الوالد أو الوالدة.

– معاش المستحق عن الابن أو الابنة.

– معاش المستحق عن الأخ أو الأخت.