نتائج السادس ابتدائي عام 2023 دور اول pdf |نتائج التمهيدي السادس الابتدائي الدور الاول 2023 موقع نتائجنا جميع المحافظات

نتائج التمهيدي السادس الابتدائي الدور الاول 2023 موقع نتائجنا مازال بحث الطلاب واولياء الامور عنها في العديد من المحافظات العراقية، وذلك بعد انباء ظهورها على العديد من اللينكات لبعض المواقع المزيفة، ومع قلق أولياء طلاب الصف الثالث الابتدائي التمهيدي، نستعرض لهم الموعد الرسمي ورابط الاستعلام عن نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023 موقع نتائجنا، عبر السطور التالية من هذا التقرير .

نتائج التمهيدي السادس الابتدائي الدور الاول 2023 موقع نتائجنا

نتابع معكم اخر تحديثات تحضيرات وزارة التربية والتعليم العراقية اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2023، حيث أكدت الوزارة انه سيتم ظهور نتيجة الثالث الابتدائي الدور الاول 2023 فور اعتمادها كلياً، بعد انتهاء أعمال تصحيح والمراجعة النهائية لإجابات الطلاب بجميع محافظات بالعراق، واهمها كربلاء وبابل، خلال الساعات القادمة.

نتائج السادس الابتدائي 2023 موقع نتائجنا

مع ضغط زيارة أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لترقب ظهور النتيجة خلال الساعات القادمة من اليوم الاثنين 5 يونيو 2023، كشف مصدر مسؤول انه سيتم ظهور النتائج عبر موقع نتائجنا، ونذكر لكم الرابط الرسمي للموقع في التالي.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 ملازمنا

يمكن للطلاب استخراج نتائج التمهيدي السادس الابتدائي الدور الاول 2023 موقع نتائجنا عبر الدخول على رابط ملازمنا نتائجنا من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على موقع نتائجنا من خلال الرابط التالي اضغط من هنا.

ثم الضغط على ايقونة رقم الطالب الامتحاني لتسجيل رقم الجلوس كاملاً.

وأخيراً الضغط على ايقونة استعلام النتيجة، لتظهر امامكم خلال ثواني معدودة فور ظهورها. ظهرت نتائج التمهيدي السادس الابتدائي الدور الاول 2023 عبر رابط موقع نتائجنا الرسمي من هنا.