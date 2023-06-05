حصري مسلسل تركي طائر الرفراف الحلقة 36 مترجم كاملة | مسلسل طائر الرفراف dailymotion بدون إعلانات Yalı Çapkını

نقدم مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 مترجم كاملة، نظرا لأن الجميع ينتظر معرفة السبب الحقيقي وراء حادث فؤاد، حيث أن تلك الحلقة تعرض ما توصل إ‘ليه فريد بشأن هذا الحادث، كما أن مغرمي تلك المسلسلات، يحبون مشاهدتها وهي مترجمة، وهذا ما قمنا به، لتوفيرا لرغبات متابعي هذا النوع من الدراما، حيث أن الدراما التركية منذ أن بدأت من عدة سنوات تعرض في الوطن العربي، ولها قاعدة مشاهدة تتعدى الملايين، ولمشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 مترجم كاملة تابع هذا المقال.

مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 مترجم كاملة

من أكثر الأمور التي جعلت البحث على مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 مترجم كاملة شديد هو لغز حادث فؤاد، وهو ما آثار الغموض على المسلسل، مما جعلت أحداثه تكون مثيره في تلك الحلقات، والجمهور ينتظرها، وفي نهاية الحلقة السابقة، حصل فريد على رسالة من شخص لا يعرفه، لذا يريد الجمهور استكمال تلك الأحداث ومعرفة هذا الشخص في حلقة اليوم.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36

بدأ مسلسل طائر الرفراف منذ عدة شهور، ومن أول يوم عرض له وهو يعرض في كل جمعة إسبوعيا، على القناة التركية وهي ستار تي في، ويكون له إعادة في السبت ولكن على قناة أخرى وهي إم بي سي 4.

يضم مسلسل طائر الرافرف عدد من كبار النجوم، ومن الأبطال اللامعين في المسلسل:

ميرت رمضان.

جانسو باكير.

بيريل بوزام.

غولسين سانتيير.

عفراء أوغلي.

بوتشيه كهرمان.

تردد قناة الفجر الجديد الناقلة مسلسل طائر الرافراف

يمكن متابعة ومشاهدة مسلسل طائر الرفراف 36 مترجم على قناة الفجر ويمكن استقبال تردد قناة الفجر من خلال ادخال البيانات التالية:

التردد هو 10922، ومعامل الاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ لها: ¾، والقمر الصناعي التي تعرض عليه هو النايل سات.