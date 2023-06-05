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result.. رابط apps1.moe.edu.kw نتائج الطلاب الكويت 2023 موقع المربع الالكتروني للنتائج بالرقم المدني

apps1.moe.edu.kw

علي ابو مازنمنذ 43 دقيقة
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نتائج الطلاب الكويت 2023 المربع الالكتروني، أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية رسميا انتهاء امتحانات التحويل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي ومتوسط وثانوي 2023، وبعدها تمت الامتحانات أنجزت في جميع المدارس بدأت العديد من المدارس ، وخاصة المدارس الابتدائية ، في رفع نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، واكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع الفصول المحولة في المراحل التعليمية المختلفة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

نتائج الطلاب الكويت الابتدائي 2023

وبناءً على عمليات البحث المتكررة من قبل العديد من المواطنين حول نتائج طلاب المرحلة الابتدائية الكويتية 2023 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات من جميع المستويات التعليمية في دولة الكويت الاستفسار عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية الذي يتم الاستفسار عنه باتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية الكويتية.
  • اختيار قائمة الطالب.
  • الضغط على اختيار نتائج الطلبة.
  • ادخال الرقم المدني الخاص بالطالب.
  • كتابة رقم التسلسل الخاص بالطالب.
  • الضغط على تحميل الشهادة.

رابط apps1.moe.edu.kw نتائج الطلاب الكويت

وحالة من الترقب الشديد من قبل طلاب الكويت بالوقت الحالي بداية من المرحلة الإبتدائية حتي الثانوية العامة من أجل استخراج نتائجهم بالوقت الحالي عقب اعلان الوزارة كشف النتائج خلال الاسبوع الجاري بداية من 6 يونيو .

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةتميم الداري الابتدائية للبنينابتدائي
العاصمةعمره بنت حزم الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليأنجفة الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليالنجاح الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليبيان الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةالعمرية الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةسبيكة الخالد الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءالسرحة الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءتيماء الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءدرة بنت أبى سفيان الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيراسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرالمطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيربدرية العتيقي الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرحسين العسعوسى الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعمورية الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةبوبيان المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةسليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةغرناطة المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةمنيرة عثمان السعيد المتوسطة بناتمتوسط
حوليمسعود بن سنان المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةالمرقاب المتوسطة بناتمتوسط
الفروانيةسلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديابن القيم المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالخوارزمى المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالمنقف المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديام حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديبركة بنت النعمان المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديعبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءأبو تمام المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءالصليبية المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءعبدالله علي الصانع المتوسطة للبنينمتوسط
التربية الخاصةالرجاء المتوسطة للبنين – المشتركةمتوسط
التعليم الخاصام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركةمتوسط
مبارك الكبيرالحسن بن الهيثم المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةالروضة الثانوية للبناتثانوي عام
العاصمةجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةأم زياد الأشجعية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةابرق خيطان الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالمباركية الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةام عامر الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةجليب الشيوخ الثانوية للبنينثانوي عام
الأحمديأمة بنت خالد الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام العلاء الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديصفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديموضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبناتثانوي عام
الجهراءثابت بن قيس الثانوية للبنينثانوي عام
التربية الخاصةالرجاء الثانوية للبنين – المشتركةثانوي عام
التعليم الخاصالتضامن الاهلية الثانوية – المختلطثانوي عام
مبارك الكبيرالعدان الثانوية للبناتثانوي عام
مبارك الكبيرعبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنينثانوي عام

موقع المربع الالكتروني للنتائج بالرقم المدني

جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 250 ألف طالب وطالبة في فصول التحويل المختلفة في المراحل التعليمية المختلفة قد تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022/2023 ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية انتهاء جميع الفصول الدراسية عمل الامتحانات دون أي شكاوى أو مخالفات من شأنها أن تعيق إجراء الامتحانات داخل اللجان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والتدقيق بالتزامن مع بدء أعمال الامتحانات في جميع المدارس، والتي أعلنت عنها توافر النتيجة وحالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب التي تسعي للحصول علي النتيجة بالوقت الحالي وسوف نسعي لتوفير روابط مباشر بالاعلي للحصول علي النتيجة بدون اي مشاكل.

وتعمل حالياً الوزارة علي توفير النتائج بجميع المحافظات عقب قيام الوزارة بالكشف عن المدارس الكويتية التي قامت برفع نتائج الطلاب بالكويت بالساعات الماضية ويسعي الكثير من الطلاب للحصول علي النتيجة ومن خلال موقعنا وفرنا لكم كافة التفاصيل للحصول علي النتائج.

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علي ابو مازنمنذ 43 دقيقة
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