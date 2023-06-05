result.. رابط apps1.moe.edu.kw نتائج الطلاب الكويت 2023 موقع المربع الالكتروني للنتائج بالرقم المدني

نتائج الطلاب الكويت 2023 المربع الالكتروني، أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية رسميا انتهاء امتحانات التحويل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي ومتوسط وثانوي 2023، وبعدها تمت الامتحانات أنجزت في جميع المدارس بدأت العديد من المدارس ، وخاصة المدارس الابتدائية ، في رفع نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، واكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع الفصول المحولة في المراحل التعليمية المختلفة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

نتائج الطلاب الكويت الابتدائي 2023

وبناءً على عمليات البحث المتكررة من قبل العديد من المواطنين حول نتائج طلاب المرحلة الابتدائية الكويتية 2023 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات من جميع المستويات التعليمية في دولة الكويت الاستفسار عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية الذي يتم الاستفسار عنه باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية الكويتية .

. اختيار قائمة الطالب.

الضغط على اختيار نتائج الطلبة.

ادخال الرقم المدني الخاص بالطالب.

كتابة رقم التسلسل الخاص بالطالب.

الضغط على تحميل الشهادة.

رابط apps1.moe.edu.kw نتائج الطلاب الكويت

وحالة من الترقب الشديد من قبل طلاب الكويت بالوقت الحالي بداية من المرحلة الإبتدائية حتي الثانوية العامة من أجل استخراج نتائجهم بالوقت الحالي عقب اعلان الوزارة كشف النتائج خلال الاسبوع الجاري بداية من 6 يونيو .

المنطقة التعليمية المدرسة المرحلة العاصمة تميم الداري الابتدائية للبنين ابتدائي العاصمة عمره بنت حزم الإبتدائية للبنات ابتدائي حولي أنجفة الإبتدائية للبنين ابتدائي حولي النجاح الإبتدائية للبنين ابتدائي حولي بيان الإبتدائية للبنات ابتدائي الفروانية العمرية الإبتدائية للبنات ابتدائي الفروانية سبيكة الخالد الإبتدائية للبنات ابتدائي الجهراء السرحة الابتدائية للبنين ابتدائي الجهراء تيماء الإبتدائية للبنات ابتدائي الجهراء درة بنت أبى سفيان الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير اسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير المطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير بدرية العتيقي الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير حسين العسعوسى الإبتدائية للبنين ابتدائي مبارك الكبير عبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنين ابتدائي مبارك الكبير عمورية الإبتدائية للبنات ابتدائي العاصمة بوبيان المتوسطة للبنات متوسط العاصمة سليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنين متوسط العاصمة غرناطة المتوسطة للبنات متوسط العاصمة منيرة عثمان السعيد المتوسطة بنات متوسط حولي مسعود بن سنان المتوسطة للبنين متوسط الفروانية المرقاب المتوسطة بنات متوسط الفروانية سلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي ابن القيم المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي الخوارزمى المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي المنقف المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي ام حكيم المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي بركة بنت النعمان المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي عبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنين متوسط الجهراء أبو تمام المتوسطة للبنين متوسط الجهراء الصليبية المتوسطة للبنين متوسط الجهراء عبدالله علي الصانع المتوسطة للبنين متوسط التربية الخاصة الرجاء المتوسطة للبنين – المشتركة متوسط التعليم الخاص ام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركة متوسط مبارك الكبير الحسن بن الهيثم المتوسطة للبنين متوسط العاصمة الروضة الثانوية للبنات ثانوي عام العاصمة جاسم محمد الخرافي الثانوية للبنين ثانوي عام العاصمة عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين ثانوي عام الفروانية أم زياد الأشجعية الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية ابرق خيطان الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية المباركية الثانوية للبنين ثانوي عام الفروانية ام عامر الأنصارية الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية جليب الشيوخ الثانوية للبنين ثانوي عام الأحمدي أمة بنت خالد الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي ام العلاء الأنصارية الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي موضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبنات ثانوي عام الجهراء ثابت بن قيس الثانوية للبنين ثانوي عام التربية الخاصة الرجاء الثانوية للبنين – المشتركة ثانوي عام التعليم الخاص التضامن الاهلية الثانوية – المختلط ثانوي عام مبارك الكبير العدان الثانوية للبنات ثانوي عام مبارك الكبير عبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنين ثانوي عام

موقع المربع الالكتروني للنتائج بالرقم المدني

جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 250 ألف طالب وطالبة في فصول التحويل المختلفة في المراحل التعليمية المختلفة قد تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022/2023 ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية انتهاء جميع الفصول الدراسية عمل الامتحانات دون أي شكاوى أو مخالفات من شأنها أن تعيق إجراء الامتحانات داخل اللجان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والتدقيق بالتزامن مع بدء أعمال الامتحانات في جميع المدارس، والتي أعلنت عنها توافر النتيجة وحالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب التي تسعي للحصول علي النتيجة بالوقت الحالي وسوف نسعي لتوفير روابط مباشر بالاعلي للحصول علي النتيجة بدون اي مشاكل.

وتعمل حالياً الوزارة علي توفير النتائج بجميع المحافظات عقب قيام الوزارة بالكشف عن المدارس الكويتية التي قامت برفع نتائج الطلاب بالكويت بالساعات الماضية ويسعي الكثير من الطلاب للحصول علي النتيجة ومن خلال موقعنا وفرنا لكم كافة التفاصيل للحصول علي النتائج.