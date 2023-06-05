Kuwait results.. نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني moe.edu.kw

نتائج الطلاب الكويت 2023 حيث كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية بالساعات الماضية رسميا انتهاء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي ومتوسط وثانوي 2023، وحالة من الترقب بالوقت الحالي من قبل اولياء الأمور والطلاب والطالبات من اجل الحصول علي النتيجة عقب اتمام عملية الامتحانات بالفترة الماضية وجدير أن الوزارة أعلنت عن استظهار النتيجة بجميع المحفاظات بالساعات القادمة وباتت هناك نتائج متوفرة علي مواقع الوزارة .

نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

واعلنت وزارة التربية الكويتية ان تمت الامتحانات وانتهت في جميع المدارس وبدأت العديد من المدارس بالوقت الحالي بتوفير النتيجة خاصة المدارس الابتدائية، وجاري حالياً رفع نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 لجميع الصفوف بداية من الابتدائية حتي المرحلة الثانوية، حيث أعلنت الوزارة عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع الفصول المحولة في المراحل التعليمية المختلفة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

رابط نتائج الطلاب الكويت moe.edu.kw

ونوفر لحضراتكم الان خطوات الحصول علي نتائج الطلاب الكويت بدون اي مشاكل ويمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية للحصول علي النتيجة بدون اي مشاكل تابع الخطوات التالية :-

قم بتسجيل الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

اختر أيقونة الطالب ، واختر نتائج الطلاب ، وحدد المرحلة الابتدائية أو المتوسطة.

اكتب اسم الطالب الكامل ورقمك المدني.

ستظهر جميع درجات جميع المواد للفصل الدراسي الثاني.

المدراس التي رفعت نتائج طلاب الكويت

اعنلت وزارة التربية والتعليم بالساعات الماضية عن قيام أكثر من41 مدرسة بالكويت رفع النتيجة وحالة من الترقب من قبل الطلاب من أجل الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي وسوف تجدون رابط مباشر للحصول علي النتيجة .