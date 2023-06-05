Kuwait results.. نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني moe.edu.kw
نتائج الطلاب الكويت 2023 حيث كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية بالساعات الماضية رسميا انتهاء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي ومتوسط وثانوي 2023، وحالة من الترقب بالوقت الحالي من قبل اولياء الأمور والطلاب والطالبات من اجل الحصول علي النتيجة عقب اتمام عملية الامتحانات بالفترة الماضية وجدير أن الوزارة أعلنت عن استظهار النتيجة بجميع المحفاظات بالساعات القادمة وباتت هناك نتائج متوفرة علي مواقع الوزارة .
نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني
واعلنت وزارة التربية الكويتية ان تمت الامتحانات وانتهت في جميع المدارس وبدأت العديد من المدارس بالوقت الحالي بتوفير النتيجة خاصة المدارس الابتدائية، وجاري حالياً رفع نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 لجميع الصفوف بداية من الابتدائية حتي المرحلة الثانوية، حيث أعلنت الوزارة عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع الفصول المحولة في المراحل التعليمية المختلفة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.
رابط نتائج الطلاب الكويت moe.edu.kw
ونوفر لحضراتكم الان خطوات الحصول علي نتائج الطلاب الكويت بدون اي مشاكل ويمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية للحصول علي النتيجة بدون اي مشاكل تابع الخطوات التالية :-
- قم بتسجيل الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.
- اختر أيقونة الطالب ، واختر نتائج الطلاب ، وحدد المرحلة الابتدائية أو المتوسطة.
- اكتب اسم الطالب الكامل ورقمك المدني.
- ستظهر جميع درجات جميع المواد للفصل الدراسي الثاني.
المدراس التي رفعت نتائج طلاب الكويت
اعنلت وزارة التربية والتعليم بالساعات الماضية عن قيام أكثر من41 مدرسة بالكويت رفع النتيجة وحالة من الترقب من قبل الطلاب من أجل الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي وسوف تجدون رابط مباشر للحصول علي النتيجة .
|المنطقة التعليمية
|المدرسة
|المرحلة
|العاصمة
|تميم الداري الابتدائية للبنين
|ابتدائي
|العاصمة
|عمره بنت حزم الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|حولي
|أنجفة الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|حولي
|النجاح الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|حولي
|بيان الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الفروانية
|العمرية الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الفروانية
|سبيكة الخالد الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الجهراء
|السرحة الابتدائية للبنين
|ابتدائي
|الجهراء
|تيماء الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الجهراء
|درة بنت أبى سفيان الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|اسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|المطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|بدرية العتيقي الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|حسين العسعوسى الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|عبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|عمورية الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|العاصمة
|بوبيان المتوسطة للبنات
|متوسط
|العاصمة
|سليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنين
|متوسط
|العاصمة
|غرناطة المتوسطة للبنات
|متوسط
|العاصمة
|منيرة عثمان السعيد المتوسطة بنات
|متوسط
|حولي
|مسعود بن سنان المتوسطة للبنين
|متوسط
|الفروانية
|المرقاب المتوسطة بنات
|متوسط
|الفروانية
|سلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|ابن القيم المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|الخوارزمى المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|المنقف المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|ام حكيم المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|بركة بنت النعمان المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|عبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|أبو تمام المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|الصليبية المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|عبدالله علي الصانع المتوسطة للبنين
|متوسط
|التربية الخاصة
|الرجاء المتوسطة للبنين – المشتركة
|متوسط
|التعليم الخاص
|ام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركة
|متوسط
|مبارك الكبير
|الحسن بن الهيثم المتوسطة للبنين
|متوسط
|العاصمة
|الروضة الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|العاصمة
|جاسم محمد الخرافي الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|العاصمة
|عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الفروانية
|أم زياد الأشجعية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|ابرق خيطان الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|المباركية الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الفروانية
|ام عامر الأنصارية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|جليب الشيوخ الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الأحمدي
|أمة بنت خالد الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|ام العلاء الأنصارية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|موضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الجهراء
|ثابت بن قيس الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|التربية الخاصة
|الرجاء الثانوية للبنين – المشتركة
|ثانوي عام
|التعليم الخاص
|التضامن الاهلية الثانوية – المختلط
|ثانوي عام
|مبارك الكبير
|العدان الثانوية للبنات
|ثانوي عام