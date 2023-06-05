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Kuwait results.. نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني moe.edu.kw

علي ابو مازنمنذ 15 دقيقة
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نتائج الطلاب الكويت 2023 حيث كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية بالساعات الماضية رسميا انتهاء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي ومتوسط وثانوي 2023، وحالة من الترقب بالوقت الحالي من قبل اولياء الأمور والطلاب والطالبات من اجل الحصول علي النتيجة عقب اتمام عملية الامتحانات بالفترة الماضية وجدير أن الوزارة أعلنت عن استظهار النتيجة بجميع المحفاظات بالساعات القادمة وباتت هناك نتائج متوفرة علي مواقع الوزارة .

نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

واعلنت وزارة التربية الكويتية ان تمت الامتحانات وانتهت في جميع المدارس وبدأت العديد من المدارس بالوقت الحالي بتوفير النتيجة خاصة المدارس الابتدائية، وجاري حالياً رفع نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 لجميع الصفوف بداية من الابتدائية حتي المرحلة الثانوية، حيث أعلنت الوزارة عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع الفصول المحولة في المراحل التعليمية المختلفة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

رابط نتائج الطلاب الكويت moe.edu.kw

ونوفر لحضراتكم الان خطوات الحصول علي نتائج الطلاب الكويت بدون اي مشاكل ويمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية للحصول علي النتيجة بدون اي مشاكل تابع الخطوات التالية :-

  • قم بتسجيل الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.
  • اختر أيقونة الطالب ، واختر نتائج الطلاب ، وحدد المرحلة الابتدائية أو المتوسطة.
  • اكتب اسم الطالب الكامل ورقمك المدني.
  • ستظهر جميع درجات جميع المواد للفصل الدراسي الثاني.

المدراس التي رفعت نتائج طلاب الكويت

اعنلت وزارة التربية والتعليم بالساعات الماضية عن قيام أكثر من41 مدرسة بالكويت رفع النتيجة وحالة من الترقب من قبل الطلاب من أجل الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي وسوف تجدون رابط مباشر للحصول علي النتيجة .

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةتميم الداري الابتدائية للبنينابتدائي
العاصمةعمره بنت حزم الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليأنجفة الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليالنجاح الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليبيان الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةالعمرية الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةسبيكة الخالد الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءالسرحة الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءتيماء الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءدرة بنت أبى سفيان الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيراسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرالمطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيربدرية العتيقي الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرحسين العسعوسى الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعمورية الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةبوبيان المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةسليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةغرناطة المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةمنيرة عثمان السعيد المتوسطة بناتمتوسط
حوليمسعود بن سنان المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةالمرقاب المتوسطة بناتمتوسط
الفروانيةسلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديابن القيم المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالخوارزمى المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالمنقف المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديام حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديبركة بنت النعمان المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديعبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءأبو تمام المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءالصليبية المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءعبدالله علي الصانع المتوسطة للبنينمتوسط
التربية الخاصةالرجاء المتوسطة للبنين – المشتركةمتوسط
التعليم الخاصام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركةمتوسط
مبارك الكبيرالحسن بن الهيثم المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةالروضة الثانوية للبناتثانوي عام
العاصمةجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةأم زياد الأشجعية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةابرق خيطان الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالمباركية الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةام عامر الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةجليب الشيوخ الثانوية للبنينثانوي عام
الأحمديأمة بنت خالد الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام العلاء الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديصفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديموضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبناتثانوي عام
الجهراءثابت بن قيس الثانوية للبنينثانوي عام
التربية الخاصةالرجاء الثانوية للبنين – المشتركةثانوي عام
التعليم الخاصالتضامن الاهلية الثانوية – المختلطثانوي عام
مبارك الكبيرالعدان الثانوية للبناتثانوي عام

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علي ابو مازنمنذ 15 دقيقة
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