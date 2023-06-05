رابط نتائج الطلاب الكويت apps1.moe.edu.kw 2023 بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني، أعلنت وزارة التربية في الكويت نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية عبر موقع إعلان النتائج المربع الإلكتروني بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة لإجابات الطلاب والطالب في جميع الصفوف الدراسية وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني ورقم التسلسل وكيفية الدخول عبر موقع المربع الإلكتروني.

رابط نتائج الكويت 2023 الكويت

أدي الآلاف من الطلاب والطالبات في الصف الثاني عشر الكويت نحو 45384 طالب وطالبة، وسط إجراءات أمنية مشددة والتي إنتهت دون أي مشاكل وشكاوي وعراقيل قد تواجه أبنائنا الطلاب في المرحلة الثانوية العامة، وحيث انتهت الإختبارات خلال الفترة الماضية وبدأت عمليات التصحيح والتدقيق في الكنترولات والتي إنتهت رسميًا أمس الأحد وتم إعتمادها ورفع نتائج الطلاب الكويت.

رابط استخراج نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر الدخول علي موقع المربع الإلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل دخول الطالب أو ولي الأمر على موقع المربع الإلكتروني عبر وزارة التربية الكويت.

2-. ثم إدخال الرقم المدني.

3- ثم إدخال رقم التسلسل.

4- ثم النقر علي كلمة إستعلام أو بحث لمعرفة نتائج الطلاب الكويت الفصل الدراسي الثاني لعام 2023.