مَــوقع المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت بالرقم المدني apps1.moe.edu.kw نتائج الفصل الدراسي الثاني

المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت، يعتبر موقع المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت واحد من أكثر المواقع والمنصات التي يتم عنها البحث في الوقت الحالي من جانب كل الطلبة وأولياء الأمور في دولة الكويت، وذلك حيث يستعد جميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوي العام إلى إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023 لجميع صفوف النقل وذلك وفقاً لما أشارت إليه وزارة التربية الكويتية حيث أكدت أنه سيتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب بشكل حصري عبر موقع الوزارة وموقع المربع الإلكتروني وذلك اليوم، ونستعرض معكم الآن من خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل كل الخطوات اللازمة لاستخراج النتائج وموعد إعلان النتائج رسمياً.

المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت

بدأت وزارة التربية الكويتية في الدقائق القليلة الماضية إعلان جميع النتائج عبر المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت بالرقم المدني والرقم التسلسلي للطالب، حيث قامت 10 مدارس من مدارس التعليم العام النتائج حتى الآت بشكل رسمي عبر موقع الوزارة، وأصبح بإمكان طلاب هذه المدارس الآن الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ومن الجدير بالذكر أن هناك حوال 250 ألف طالب وطالبه ينتظرون إعلان النتائج بفارغ الصبر وذلك حتى يطمئنوا على النتائج الخاصة بهم ويستمتعوا بالإجازة.

لينك نتائج الطلاب الكويت 2023

عبر موقع المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت سيتمكن الطلاب من استخراج النتائج الخاصة بهم بكل سهولة كالآتي:-

الخطوة الأولى: زيارة موقع وزارة التربية الكويتية على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. الخطوة الثانية: التوجه إلى قائمة الخدمات ثم اختيار قائمة الطالب واختر نتائج الطلبة.

الخطوة الثالثة: تدوين بيانات الطالب بشكل صحيح من الرقم المدني والرقم التسلسلي للطالب.

الخطوة الرابعة: النقر على تحميل الشهادة.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023

تم الانتهاء من رفع النتائج في 88 مدرسة للتعليم العام وهم:-