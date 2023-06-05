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مَــوقع المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت بالرقم المدني apps1.moe.edu.kw نتائج الفصل الدراسي الثاني

AHMEDمنذ 34 دقيقة
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المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت
المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت

المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت، يعتبر موقع المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت واحد من أكثر المواقع والمنصات التي يتم عنها البحث في الوقت الحالي من جانب كل الطلبة وأولياء الأمور في دولة الكويت، وذلك حيث يستعد جميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوي العام إلى إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023 لجميع صفوف النقل وذلك وفقاً لما أشارت إليه وزارة التربية الكويتية حيث أكدت أنه سيتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب بشكل حصري عبر موقع الوزارة وموقع المربع الإلكتروني وذلك اليوم، ونستعرض معكم الآن من خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل كل الخطوات اللازمة لاستخراج النتائج وموعد إعلان النتائج رسمياً.

المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت

بدأت وزارة التربية الكويتية في الدقائق القليلة الماضية إعلان جميع النتائج عبر المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت بالرقم المدني والرقم التسلسلي للطالب، حيث قامت 10 مدارس من مدارس التعليم العام النتائج حتى الآت بشكل رسمي عبر موقع الوزارة، وأصبح بإمكان طلاب هذه المدارس الآن الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ومن الجدير بالذكر أن هناك حوال 250 ألف طالب وطالبه ينتظرون إعلان النتائج بفارغ الصبر وذلك حتى يطمئنوا على النتائج الخاصة بهم ويستمتعوا بالإجازة.

المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت

لينك نتائج الطلاب الكويت 2023

عبر موقع المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت سيتمكن الطلاب من استخراج النتائج الخاصة بهم بكل سهولة كالآتي:-

  • الخطوة الأولى: زيارة موقع وزارة التربية الكويتية على الشبكة العنكبوتية.
  • الخطوة الثانية: التوجه إلى قائمة الخدمات ثم اختيار قائمة الطالب واختر نتائج الطلبة.
  • الخطوة الثالثة: تدوين بيانات الطالب بشكل صحيح من الرقم المدني والرقم التسلسلي للطالب.
  • الخطوة الرابعة: النقر على تحميل الشهادة.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023

تم الانتهاء من رفع النتائج في 88 مدرسة للتعليم العام وهم:-

نتائج الطلاب الكويت 2023

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةتميم الداري الابتدائية للبنينابتدائي
العاصمةصفية بنت ثابت الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةعمره بنت حزم الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليأنجفة الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليالفضل بن العباس الابتدائية للبنينابتدائي
حوليالنجاح الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليبيان الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليعبدالله بن عمر بن الخطاب الابتدائية للبنينابتدائي
حوليعمرة بنت مسعود الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةالعمرية الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةسبيكة الخالد الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةعمرو بن ثابت الإبتدائية للبنينابتدائي
الجهراءأحمد ياسين الياسين الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءأميمة بنت خلف الابتدائية للبناتابتدائي
الجهراءالسرحة الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءالصليبية الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءام البراء بنت صفوان الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءتيماء الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءدرة بنت أبى سفيان الابتدائية للبناتابتدائي
الجهراءعبدالله النوري الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيراسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرالمطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيربدرية العتيقي الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرحسين العسعوسى الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرزينب بنت العوام الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرعبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعمورية الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةبوبيان المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةدلمون المتوسطة للبنات – العاصمةمتوسط
العاصمةسليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةغرناطة المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةمنيرة عثمان السعيد المتوسطة بناتمتوسط
حوليأبو أيوب الأنصاري المتوسطة للبنينمتوسط
حوليمسعود بن سنان المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةاروى بنت عبدالمطلب بن هاشم المتوسطة للبناتمتوسط
الفروانيةالمرقاب المتوسطة بناتمتوسط
الفروانيةخولة بنت حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الفروانيةسلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةسلمى بنت حمزة المتوسطة للبناتمتوسط
الفروانيةعمار بن ياسر المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةغازي عبدالرحمن القصيبي المتوسطه للبنينمتوسط
الأحمديابن القيم المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالخوارزمى المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالسيدان المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالمنقف المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمدياليسرة المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديام حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديبركة بنت النعمان المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديسيد ياسين الطبطبائي المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعباد بن بشر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءأبو تمام المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءابن طفيل المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءالصليبية المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءعبدالله علي الصانع المتوسطة للبنينمتوسط
التربية الخاصةالرجاء المتوسطة للبنين – المشتركةمتوسط
التعليم الخاصام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركةمتوسط
مبارك الكبيرازدة بنت الحارث المتوسطة للبناتمتوسط
مبارك الكبيرالحسن بن الهيثم المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةالروضة الثانوية للبناتثانوي عام
العاصمةجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةحبيبة بنت شريق الأنصارية الثانويةثانوي عام
العاصمةحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةعقاب الخطيب الثانوية بنينثانوي عام
العاصمةعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينثانوي عام
حوليالجابرية الثانوية للبناتثانوي عام
حوليث. 25 فبراير الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةأم زياد الأشجعية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةابرق خيطان الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةابن العميد الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةالرابية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالراعي النميري الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالمباركية الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةام عامر الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةاميمة بنت ربيعة الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةجليب الشيوخ الثانوية للبنينثانوي عام
الأحمديأمة بنت خالد الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام العلاء الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام الهيمان ملحق أ الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام الهيمان ملحق ب الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديصفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديفاطمة بنت أسد الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديموضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبناتثانوي عام
الجهراءثابت بن قيس الثانوية للبنينثانوي عام
التربية الخاصةالرجاء الثانوية للبنين – المشتركةثانوي عام
التعليم الخاصالتضامن الاهلية الثانوية – المختلطثانوي عام
مبارك الكبيرالعدان الثانوية للبناتثانوي عام
مبارك الكبيرخالد سعود الزيد الثانوية للبنينثانوي عام
مبارك الكبيرعبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنينثانوي عام
مبارك الكبيرفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبناتثانوي عام
مبارك الكبيرفاطمة الهاشمية الثانوية للبناتثانوي عام

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AHMEDمنذ 34 دقيقة
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