مَــوقع المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت بالرقم المدني apps1.moe.edu.kw نتائج الفصل الدراسي الثاني
المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت، يعتبر موقع المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت واحد من أكثر المواقع والمنصات التي يتم عنها البحث في الوقت الحالي من جانب كل الطلبة وأولياء الأمور في دولة الكويت، وذلك حيث يستعد جميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوي العام إلى إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023 لجميع صفوف النقل وذلك وفقاً لما أشارت إليه وزارة التربية الكويتية حيث أكدت أنه سيتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب بشكل حصري عبر موقع الوزارة وموقع المربع الإلكتروني وذلك اليوم، ونستعرض معكم الآن من خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل كل الخطوات اللازمة لاستخراج النتائج وموعد إعلان النتائج رسمياً.
المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت
بدأت وزارة التربية الكويتية في الدقائق القليلة الماضية إعلان جميع النتائج عبر المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت بالرقم المدني والرقم التسلسلي للطالب، حيث قامت 10 مدارس من مدارس التعليم العام النتائج حتى الآت بشكل رسمي عبر موقع الوزارة، وأصبح بإمكان طلاب هذه المدارس الآن الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ومن الجدير بالذكر أن هناك حوال 250 ألف طالب وطالبه ينتظرون إعلان النتائج بفارغ الصبر وذلك حتى يطمئنوا على النتائج الخاصة بهم ويستمتعوا بالإجازة.
لينك نتائج الطلاب الكويت 2023
عبر موقع المربع الالكتروني نتائج الطلاب 2023 الكويت سيتمكن الطلاب من استخراج النتائج الخاصة بهم بكل سهولة كالآتي:-
- الخطوة الأولى: زيارة موقع وزارة التربية الكويتية على الشبكة العنكبوتية.
- الخطوة الثانية: التوجه إلى قائمة الخدمات ثم اختيار قائمة الطالب واختر نتائج الطلبة.
- الخطوة الثالثة: تدوين بيانات الطالب بشكل صحيح من الرقم المدني والرقم التسلسلي للطالب.
- الخطوة الرابعة: النقر على تحميل الشهادة.
المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023
تم الانتهاء من رفع النتائج في 88 مدرسة للتعليم العام وهم:-
|المنطقة التعليمية
|المدرسة
|المرحلة
|العاصمة
|تميم الداري الابتدائية للبنين
|ابتدائي
|العاصمة
|صفية بنت ثابت الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|العاصمة
|عمره بنت حزم الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|حولي
|أنجفة الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|حولي
|الفضل بن العباس الابتدائية للبنين
|ابتدائي
|حولي
|النجاح الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|حولي
|بيان الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|حولي
|عبدالله بن عمر بن الخطاب الابتدائية للبنين
|ابتدائي
|حولي
|عمرة بنت مسعود الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الفروانية
|العمرية الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الفروانية
|سبيكة الخالد الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الفروانية
|عمرو بن ثابت الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|الجهراء
|أحمد ياسين الياسين الابتدائية للبنين
|ابتدائي
|الجهراء
|أميمة بنت خلف الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|الجهراء
|السرحة الابتدائية للبنين
|ابتدائي
|الجهراء
|الصليبية الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الجهراء
|ام البراء بنت صفوان الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الجهراء
|تيماء الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الجهراء
|درة بنت أبى سفيان الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|الجهراء
|عبدالله النوري الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|اسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|المطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|بدرية العتيقي الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|حسين العسعوسى الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|زينب بنت العوام الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|عبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|عمورية الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|العاصمة
|بوبيان المتوسطة للبنات
|متوسط
|العاصمة
|دلمون المتوسطة للبنات – العاصمة
|متوسط
|العاصمة
|سليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنين
|متوسط
|العاصمة
|غرناطة المتوسطة للبنات
|متوسط
|العاصمة
|منيرة عثمان السعيد المتوسطة بنات
|متوسط
|حولي
|أبو أيوب الأنصاري المتوسطة للبنين
|متوسط
|حولي
|مسعود بن سنان المتوسطة للبنين
|متوسط
|الفروانية
|اروى بنت عبدالمطلب بن هاشم المتوسطة للبنات
|متوسط
|الفروانية
|المرقاب المتوسطة بنات
|متوسط
|الفروانية
|خولة بنت حكيم المتوسطة للبنات
|متوسط
|الفروانية
|سلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنين
|متوسط
|الفروانية
|سلمى بنت حمزة المتوسطة للبنات
|متوسط
|الفروانية
|عمار بن ياسر المتوسطة للبنين
|متوسط
|الفروانية
|غازي عبدالرحمن القصيبي المتوسطه للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|ابن القيم المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|الخوارزمى المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|السيدان المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|المنقف المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|اليسرة المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|ام حكيم المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|بركة بنت النعمان المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|سيد ياسين الطبطبائي المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|عباد بن بشر المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|عبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|أبو تمام المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|ابن طفيل المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|الصليبية المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|عبدالله علي الصانع المتوسطة للبنين
|متوسط
|التربية الخاصة
|الرجاء المتوسطة للبنين – المشتركة
|متوسط
|التعليم الخاص
|ام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركة
|متوسط
|مبارك الكبير
|ازدة بنت الحارث المتوسطة للبنات
|متوسط
|مبارك الكبير
|الحسن بن الهيثم المتوسطة للبنين
|متوسط
|العاصمة
|الروضة الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|العاصمة
|جابر مبارك الصباح الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|العاصمة
|جاسم محمد الخرافي الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|العاصمة
|حبيبة بنت شريق الأنصارية الثانوية
|ثانوي عام
|العاصمة
|حمد عيسي الرجيب الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|العاصمة
|عقاب الخطيب الثانوية بنين
|ثانوي عام
|العاصمة
|عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|حولي
|الجابرية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|حولي
|ث. 25 فبراير الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|أم زياد الأشجعية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|ابرق خيطان الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|ابن العميد الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الفروانية
|الرابية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|الراعي النميري الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الفروانية
|الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|المباركية الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الفروانية
|ام عامر الأنصارية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|اميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|جليب الشيوخ الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الأحمدي
|أمة بنت خالد الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|ام العلاء الأنصارية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|ام الهيمان ملحق أ الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|ام الهيمان ملحق ب الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|فاطمة بنت أسد الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|لطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|موضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الجهراء
|ثابت بن قيس الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|التربية الخاصة
|الرجاء الثانوية للبنين – المشتركة
|ثانوي عام
|التعليم الخاص
|التضامن الاهلية الثانوية – المختلط
|ثانوي عام
|مبارك الكبير
|العدان الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|مبارك الكبير
|خالد سعود الزيد الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|مبارك الكبير
|عبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|مبارك الكبير
|فارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|مبارك الكبير
|فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات
|ثانوي عام