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حالاً .. رابط نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2023 وزارة التربية moe.edu.kw

علي ابو مازنمنذ 32 دقيقة
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رابط نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2023 وزارة التربية moe.edu.kw ينتظر الكثير من الطلبة والطالبات إعلان نتائج الطلاب 2023، كما انه تم انتهاء من امتحانات الفصل الدراسي وقد خصصت وزارة التربية الكويتية موقع المربع الإلكتروني والموقع الرسمي وزارة التربية الكويت ومن خلال مقالنا سوف نسعي لنوفر لحضراتكم رابط مباشر من أجل الحصول علي نتائج طلاب الكويت 2023 فور توفرها علي موقع وزارة التربية moe.edu.kw.

رابط نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2023

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم الكويت عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني، حيث انه بدء من اليوم الحصول على النتيجة ويمكننا استخراج نتائج طلاب الكويت المرحلة المتوسطة والتمهيدي المعهد الديني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويت.

كما انه تم الاعلان من الوزارة ان نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويت سوف تكون متاحة بعد ان يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع درجات الطلبة.

المدارس التي رفعت نتائج الطلاب الكويت 2023

اعلنت وزارة التربية العراقية بالساعات الماضية عن رفع العديد من المدارس للنتائج بالساعات الماضية حيث قامت اكثر من 41 مدرسة بالكويت برفع النتيجة وباتت متوفرة علي مواقع التابعة للوزارة .

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةتميم الداري الابتدائية للبنينابتدائي
العاصمةعمره بنت حزم الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليأنجفة الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليالنجاح الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليبيان الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةالعمرية الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةسبيكة الخالد الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءالسرحة الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءتيماء الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءدرة بنت أبى سفيان الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيراسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرالمطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيربدرية العتيقي الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرحسين العسعوسى الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعمورية الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةبوبيان المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةسليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةغرناطة المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةمنيرة عثمان السعيد المتوسطة بناتمتوسط
حوليمسعود بن سنان المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةالمرقاب المتوسطة بناتمتوسط
الفروانيةسلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديابن القيم المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالخوارزمى المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالمنقف المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديام حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديبركة بنت النعمان المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديعبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءأبو تمام المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءالصليبية المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءعبدالله علي الصانع المتوسطة للبنينمتوسط
التربية الخاصةالرجاء المتوسطة للبنين – المشتركةمتوسط
التعليم الخاصام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركةمتوسط
مبارك الكبيرالحسن بن الهيثم المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةالروضة الثانوية للبناتثانوي عام
العاصمةجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةأم زياد الأشجعية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةابرق خيطان الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالمباركية الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةام عامر الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةجليب الشيوخ الثانوية للبنينثانوي عام
الأحمديأمة بنت خالد الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام العلاء الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديصفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديموضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبناتثانوي عام
الجهراءثابت بن قيس الثانوية للبنينثانوي عام
التربية الخاصةالرجاء الثانوية للبنين – المشتركةثانوي عام
التعليم الخاصالتضامن الاهلية الثانوية – المختلطثانوي عام
مبارك الكبيرالعدان الثانوية للبناتثانوي عام
مبارك الكبيرعبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنينثانوي عام

رابط لاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2023

تم إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية أن موعد إعلان نتائج الثانوية في لهذ العام  2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، ويتم من خلال موقع المربع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال القيام بالاتي.

المدارس التي رفعت النتائج في الكويت 2023

يمكننا التعرف على النتائج عبر موقع وزارة التربية الكويتية وموقع المربع الإلكتروني التابع لها، وتتيح الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني، ويسهل علينا التعرف على الدرجات الخاصة بجميع المواد الدراسية، ولتسهيل العملية، يمكن الدخول على الرابط المخصصة للاستعلام عن النتائج بعد رفع النتائج رسمياً.

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علي ابو مازنمنذ 32 دقيقة
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