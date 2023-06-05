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“نتائج الطلبة” نتيجة الصف الثاني عشر بالرقم المدني 2023 المربع الإلكتروني moe.edu.kw

علي ابو مازنمنذ 33 دقيقة
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إنتهي طلاب نتيجة الصف الثاني عشر من اداء الامتحانات بالفترة الماضية وبات الكثير من الطلاب تسعي للحصول علي نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت بالرقم المدني، ورابط الحصول على نتائج الطلاب بالكويت عقب اعلان الوزارة عن النتائج حيث هناك حالة من التوتر الشديد من قبل الطلاب وأولياء الأمور من أجل استخراج نتيجة الطلاب بالكويت بالوقت الحالي، وباتت عمليات البحث مرتفعة في مؤشرات جوجل بالوقت الحالي بجميع المحافظات بالكويت وذلك من أجل الحصول علي نتائج الترم الثاني واعلنت مدارس بالكويت عن النتيجة واكدت الوزارة أن نتيجة طلاب الثانوي باتت متاحة الآن بجميع المدارس ويمكن للطلاب استخراج النتائج الكترونياً.

نتائج الطلبة بالرقم المدني 2023

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةتميم الداري الابتدائية للبنينابتدائي
العاصمةعمره بنت حزم الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليأنجفة الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليالنجاح الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليبيان الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةالعمرية الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةسبيكة الخالد الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءالسرحة الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءتيماء الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءدرة بنت أبى سفيان الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيراسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرالمطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيربدرية العتيقي الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرحسين العسعوسى الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعمورية الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةبوبيان المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةسليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةغرناطة المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةمنيرة عثمان السعيد المتوسطة بناتمتوسط
حوليمسعود بن سنان المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةالمرقاب المتوسطة بناتمتوسط
الفروانيةسلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديابن القيم المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالخوارزمى المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالمنقف المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديام حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديبركة بنت النعمان المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديعبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءأبو تمام المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءالصليبية المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءعبدالله علي الصانع المتوسطة للبنينمتوسط
التربية الخاصةالرجاء المتوسطة للبنين – المشتركةمتوسط
التعليم الخاصام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركةمتوسط
مبارك الكبيرالحسن بن الهيثم المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةالروضة الثانوية للبناتثانوي عام
العاصمةجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةأم زياد الأشجعية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةابرق خيطان الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالمباركية الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةام عامر الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةجليب الشيوخ الثانوية للبنينثانوي عام
الأحمديأمة بنت خالد الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام العلاء الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديصفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديموضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبناتثانوي عام
الجهراءثابت بن قيس الثانوية للبنينثانوي عام
التربية الخاصةالرجاء الثانوية للبنين – المشتركةثانوي عام
التعليم الخاصالتضامن الاهلية الثانوية – المختلطثانوي عام
مبارك الكبيرالعدان الثانوية للبناتثانوي عام

نتيجة الصف الثاني عشر بالرقم المدني 2023

وأكدت وزارة التربية الكويتية بالساعات الماضية أن تم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي في الكويت بجميع المحافظات ويمكن للطلاب الان القيام بعملية استخراج النتائج بدون اي مشاكل وسوف نوفر لحضراتكم روابط مباشرة للحصول علي النتيجة من خلال موقعنا البديل .

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت

  1. للحصول على النتيجة فور اعتمادها عليكم الضغط على هذا الرابط وزارة التربية والتعليم الكويتية.
  2. إضافة الرقم المدني في الخانة الأولى.
  3. إدخال رقم التسلسلي.
  4. النقر على كلمة تحميل الشهادة وسوف تظهر فوراً.

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علي ابو مازنمنذ 33 دقيقة
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