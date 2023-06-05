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moe.edu.kw/newresult: : نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023 المدارس التي رفعت النتائج

علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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رابط moe.edu.kw نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023 المدارس التي رفعت النتائج تم انتهاء الجميع من اختبار من قبل الطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والصف العاشر والحادي عشر في الكويت يوم الخميس الموافق الاول من شهر يوني 2023 وتم التصريح بانه يتم الاعلان عن النتائج عبر موقع المربع الإلكتروني وموقع الوزارة الرسمي اليوم الموافق الخامس من شهر يونيو 2023 ومن مقالنا سنتعرف على رابط moe.edu.kw نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023 المدارس التي رفعت النتائج.

نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023

يتم الإعلان عن نتائج الطلاب الكويت 2023، عبر الدخول على موقع المربع الإلكتروني وموقع الوزارة الرسمي، كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي لجميع المراحل الدراسية في دولة الكويت، بهدف التعرف على تقيمه في خلال العام الدراسي ويسهل التعرف على النتائج الكترونيًا من اجل تخفيف الضغط على الموقع الرسمي لوزارة التعليم الكويتي.

قامت الوزارة بتوفير نتائج الطلاب على الهاتف المحمول من خلال تحميل تطبيق APP store ويمكن للطلاب في دولة الكويت الآن الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي لجميع المراحل الدراسية من خلال هذا الموقع أو التطبيق.

رابط apps1.moe.edu.kw نتائج الطلاب الكويت

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةتميم الداري الابتدائية للبنينابتدائي
العاصمةعمره بنت حزم الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليأنجفة الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليالنجاح الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليبيان الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةالعمرية الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةسبيكة الخالد الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءالسرحة الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءتيماء الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءدرة بنت أبى سفيان الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيراسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرالمطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيربدرية العتيقي الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرحسين العسعوسى الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعمورية الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةبوبيان المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةسليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةغرناطة المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةمنيرة عثمان السعيد المتوسطة بناتمتوسط
حوليمسعود بن سنان المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةالمرقاب المتوسطة بناتمتوسط
الفروانيةسلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديابن القيم المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالخوارزمى المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالمنقف المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديام حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديبركة بنت النعمان المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديعبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءأبو تمام المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءالصليبية المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءعبدالله علي الصانع المتوسطة للبنينمتوسط
التربية الخاصةالرجاء المتوسطة للبنين – المشتركةمتوسط
التعليم الخاصام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركةمتوسط
مبارك الكبيرالحسن بن الهيثم المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةالروضة الثانوية للبناتثانوي عام
العاصمةجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةأم زياد الأشجعية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةابرق خيطان الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالمباركية الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةام عامر الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةجليب الشيوخ الثانوية للبنينثانوي عام
الأحمديأمة بنت خالد الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام العلاء الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديصفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديموضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبناتثانوي عام
الجهراءثابت بن قيس الثانوية للبنينثانوي عام
التربية الخاصةالرجاء الثانوية للبنين – المشتركةثانوي عام
التعليم الخاصالتضامن الاهلية الثانوية – المختلطثانوي عام
مبارك الكبيرالعدان الثانوية للبناتثانوي عام
مبارك الكبيرعبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنينثانوي عام

الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 المربع الالكتروني

انتهت امتحانات الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بداية من الخميس الماضي في الأول من يونيو ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر البوابة الالكترونية ويتم من خلال اتباع الاتي.

  • الدخول إلى موقع نتائج طلاب الكويت.
  • ثم يتم الدخول على الصفحة الرئيسية أنقر الخدمات الإلكترونية.
  • أضغط على الخدمات الطلابية ثم اكتب الرقم المدني.
  • النقر على نتيجة التعرف وستظهر أمامك.

المدارس التي رفعت نتائج الطلاب

تعمل على التعرف على أداء المدارس ونجاح الطلاب في الامتحانات النهائية، وان النتائج تعمل على مساعدتهم في اختيار المدرسة المناسبة لهم ويمكننا الاستعلام عن نتائج الامتحانات، من خلال البوابة الرسمية التابعة لها، وذلك بعد انتهاء الطلاب من تأديتهم للامتحانات النهائية.

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علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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