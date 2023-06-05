moe.edu.kw/newresult: : نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023 المدارس التي رفعت النتائج

رابط moe.edu.kw نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023 المدارس التي رفعت النتائج تم انتهاء الجميع من اختبار من قبل الطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والصف العاشر والحادي عشر في الكويت يوم الخميس الموافق الاول من شهر يوني 2023 وتم التصريح بانه يتم الاعلان عن النتائج عبر موقع المربع الإلكتروني وموقع الوزارة الرسمي اليوم الموافق الخامس من شهر يونيو 2023 ومن مقالنا سنتعرف على رابط moe.edu.kw نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023 المدارس التي رفعت النتائج.

نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023

يتم الإعلان عن نتائج الطلاب الكويت 2023، عبر الدخول على موقع المربع الإلكتروني وموقع الوزارة الرسمي، كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي لجميع المراحل الدراسية في دولة الكويت، بهدف التعرف على تقيمه في خلال العام الدراسي ويسهل التعرف على النتائج الكترونيًا من اجل تخفيف الضغط على الموقع الرسمي لوزارة التعليم الكويتي.

قامت الوزارة بتوفير نتائج الطلاب على الهاتف المحمول من خلال تحميل تطبيق APP store ويمكن للطلاب في دولة الكويت الآن الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي لجميع المراحل الدراسية من خلال هذا الموقع أو التطبيق.

رابط apps1.moe.edu.kw نتائج الطلاب الكويت

المنطقة التعليمية المدرسة المرحلة العاصمة تميم الداري الابتدائية للبنين ابتدائي العاصمة عمره بنت حزم الإبتدائية للبنات ابتدائي حولي أنجفة الإبتدائية للبنين ابتدائي حولي النجاح الإبتدائية للبنين ابتدائي حولي بيان الإبتدائية للبنات ابتدائي الفروانية العمرية الإبتدائية للبنات ابتدائي الفروانية سبيكة الخالد الإبتدائية للبنات ابتدائي الجهراء السرحة الابتدائية للبنين ابتدائي الجهراء تيماء الإبتدائية للبنات ابتدائي الجهراء درة بنت أبى سفيان الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير اسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير المطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير بدرية العتيقي الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير حسين العسعوسى الإبتدائية للبنين ابتدائي مبارك الكبير عبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنين ابتدائي مبارك الكبير عمورية الإبتدائية للبنات ابتدائي العاصمة بوبيان المتوسطة للبنات متوسط العاصمة سليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنين متوسط العاصمة غرناطة المتوسطة للبنات متوسط العاصمة منيرة عثمان السعيد المتوسطة بنات متوسط حولي مسعود بن سنان المتوسطة للبنين متوسط الفروانية المرقاب المتوسطة بنات متوسط الفروانية سلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي ابن القيم المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي الخوارزمى المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي المنقف المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي ام حكيم المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي بركة بنت النعمان المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي عبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنين متوسط الجهراء أبو تمام المتوسطة للبنين متوسط الجهراء الصليبية المتوسطة للبنين متوسط الجهراء عبدالله علي الصانع المتوسطة للبنين متوسط التربية الخاصة الرجاء المتوسطة للبنين – المشتركة متوسط التعليم الخاص ام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركة متوسط مبارك الكبير الحسن بن الهيثم المتوسطة للبنين متوسط العاصمة الروضة الثانوية للبنات ثانوي عام العاصمة جاسم محمد الخرافي الثانوية للبنين ثانوي عام العاصمة عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين ثانوي عام الفروانية أم زياد الأشجعية الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية ابرق خيطان الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية المباركية الثانوية للبنين ثانوي عام الفروانية ام عامر الأنصارية الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية جليب الشيوخ الثانوية للبنين ثانوي عام الأحمدي أمة بنت خالد الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي ام العلاء الأنصارية الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي موضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبنات ثانوي عام الجهراء ثابت بن قيس الثانوية للبنين ثانوي عام التربية الخاصة الرجاء الثانوية للبنين – المشتركة ثانوي عام التعليم الخاص التضامن الاهلية الثانوية – المختلط ثانوي عام مبارك الكبير العدان الثانوية للبنات ثانوي عام مبارك الكبير عبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنين ثانوي عام

الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 المربع الالكتروني

انتهت امتحانات الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بداية من الخميس الماضي في الأول من يونيو ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر البوابة الالكترونية ويتم من خلال اتباع الاتي.

الدخول إلى موقع نتائج طلاب الكويت.

ثم يتم الدخول على الصفحة الرئيسية أنقر الخدمات الإلكترونية.

أضغط على الخدمات الطلابية ثم اكتب الرقم المدني.

النقر على نتيجة التعرف وستظهر أمامك.

المدارس التي رفعت نتائج الطلاب

تعمل على التعرف على أداء المدارس ونجاح الطلاب في الامتحانات النهائية، وان النتائج تعمل على مساعدتهم في اختيار المدرسة المناسبة لهم ويمكننا الاستعلام عن نتائج الامتحانات، من خلال البوابة الرسمية التابعة لها، وذلك بعد انتهاء الطلاب من تأديتهم للامتحانات النهائية.