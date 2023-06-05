نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني الفصل الدراسي الثاني كٌل المحافظات عبر apps1.moe.edu.kw
نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني، تشتعل محركات البحث في الآونة الأخيرة في جميع المحركات بالكويت وكذلك في كافة مواقع التواصل الاجتماعي عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني حيث يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتائج الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك حيث بدأت بالفعل المدارس بالإعلان عن هذه النتائج الخاصة بالطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ونوفر لكم في هذا المقال الرابط الصحيح وخطوات الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عبر موقع وزارة التربية وموقع المربع الإلكتروني.
نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني
أصبح الآن بإمكان جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني للفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، وذلك من خلال الدخول على موقع المربع الإلكتروني عن طريق الخطوات الآتية:-
- أولًا: الولوج إلى موقع وزارة التربية الكويتية الإلكتروني.
- ثانيًا: اختيار نتائج الطلبة من خدمات الطالب.
- ثالثًا: تسجيل كل بيانات الطالب في الأماكن المخصصة لها.
- رابعًا: كتابة الرقم المدني والرقم التسلسلي للطالب.
- خامسًا: الضغط على تحميل أو عرض الشهادة وانتظر ظهور درجات الطالب.
المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023
تم رفع نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني في عدد 109 مدرسة من مدارس التعليم العام والديني وتعليم الكبار، وبلغ عدد المدارس التي رفعت النتائج في التعليم العام 53 مدرسة حتى الآن وجاري رفع بقية النتائج في بقية المدارس في الوقت الحالي، وجاءت اسماء المدارس التي رفعت النتائج كالآتي:-
|المنطقة التعليمية
|المدرسة
|المرحلة
|العاصمة
|تميم الداري الابتدائية للبنين
|ابتدائي
|العاصمة
|عمره بنت حزم الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|حولي
|أنجفة الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|حولي
|النجاح الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|حولي
|بيان الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الفروانية
|العمرية الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الفروانية
|سبيكة الخالد الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الجهراء
|السرحة الابتدائية للبنين
|ابتدائي
|الجهراء
|تيماء الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الجهراء
|درة بنت أبى سفيان الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|اسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|المطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|بدرية العتيقي الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|حسين العسعوسى الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|عبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|عمورية الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|العاصمة
|بوبيان المتوسطة للبنات
|متوسط
|العاصمة
|سليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنين
|متوسط
|العاصمة
|غرناطة المتوسطة للبنات
|متوسط
|العاصمة
|منيرة عثمان السعيد المتوسطة بنات
|متوسط
|حولي
|مسعود بن سنان المتوسطة للبنين
|متوسط
|الفروانية
|المرقاب المتوسطة بنات
|متوسط
|الفروانية
|سلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|ابن القيم المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|الخوارزمى المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|المنقف المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|ام حكيم المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|بركة بنت النعمان المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|عبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|أبو تمام المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|الصليبية المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|عبدالله علي الصانع المتوسطة للبنين
|متوسط
|التربية الخاصة
|الرجاء المتوسطة للبنين – المشتركة
|متوسط
|التعليم الخاص
|ام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركة
|متوسط
|مبارك الكبير
|الحسن بن الهيثم المتوسطة للبنين
|متوسط
|العاصمة
|الروضة الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|العاصمة
|جاسم محمد الخرافي الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|العاصمة
|عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الفروانية
|أم زياد الأشجعية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|ابرق خيطان الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|المباركية الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الفروانية
|ام عامر الأنصارية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|جليب الشيوخ الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الأحمدي
|أمة بنت خالد الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|ام العلاء الأنصارية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|موضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الجهراء
|ثابت بن قيس الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|التربية الخاصة
|الرجاء الثانوية للبنين – المشتركة
|ثانوي عام
|التعليم الخاص
|التضامن الاهلية الثانوية – المختلط
|ثانوي عام
|مبارك الكبير
|العدان الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|مبارك الكبير
|عبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنين
|ثانوي عام