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نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني الفصل الدراسي الثاني كٌل المحافظات عبر apps1.moe.edu.kw

AHMEDمنذ 27 دقيقة
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نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني
نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني، تشتعل محركات البحث في الآونة الأخيرة في جميع المحركات بالكويت وكذلك في كافة مواقع التواصل الاجتماعي عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني حيث يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتائج الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك حيث بدأت بالفعل المدارس بالإعلان عن هذه النتائج الخاصة بالطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ونوفر لكم في هذا المقال الرابط الصحيح وخطوات الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عبر موقع وزارة التربية وموقع المربع الإلكتروني.

نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

أصبح الآن بإمكان جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني للفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، وذلك من خلال الدخول على موقع المربع الإلكتروني عن طريق الخطوات الآتية:-

نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني
نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني
  • أولًا: الولوج إلى موقع وزارة التربية الكويتية الإلكتروني.
  • ثانيًا: اختيار نتائج الطلبة من خدمات الطالب.
  • ثالثًا: تسجيل كل بيانات الطالب في الأماكن المخصصة لها.
  • رابعًا: كتابة الرقم المدني والرقم التسلسلي للطالب.
  • خامسًا: الضغط على تحميل أو عرض الشهادة وانتظر ظهور درجات الطالب.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023

تم رفع نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني في عدد 109 مدرسة من مدارس التعليم العام والديني وتعليم الكبار، وبلغ عدد المدارس التي رفعت النتائج في التعليم العام 53 مدرسة حتى الآن وجاري رفع بقية النتائج في بقية المدارس في الوقت الحالي، وجاءت اسماء المدارس التي رفعت النتائج كالآتي:-

المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023

 

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةتميم الداري الابتدائية للبنينابتدائي
العاصمةعمره بنت حزم الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليأنجفة الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليالنجاح الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليبيان الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةالعمرية الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةسبيكة الخالد الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءالسرحة الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءتيماء الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءدرة بنت أبى سفيان الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيراسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرالمطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيربدرية العتيقي الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرحسين العسعوسى الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعمورية الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةبوبيان المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةسليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةغرناطة المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةمنيرة عثمان السعيد المتوسطة بناتمتوسط
حوليمسعود بن سنان المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةالمرقاب المتوسطة بناتمتوسط
الفروانيةسلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديابن القيم المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالخوارزمى المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالمنقف المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديام حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديبركة بنت النعمان المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديعبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءأبو تمام المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءالصليبية المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءعبدالله علي الصانع المتوسطة للبنينمتوسط
التربية الخاصةالرجاء المتوسطة للبنين – المشتركةمتوسط
التعليم الخاصام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركةمتوسط
مبارك الكبيرالحسن بن الهيثم المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةالروضة الثانوية للبناتثانوي عام
العاصمةجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةأم زياد الأشجعية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةابرق خيطان الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالمباركية الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةام عامر الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةجليب الشيوخ الثانوية للبنينثانوي عام
الأحمديأمة بنت خالد الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام العلاء الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديصفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديموضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبناتثانوي عام
الجهراءثابت بن قيس الثانوية للبنينثانوي عام
التربية الخاصةالرجاء الثانوية للبنين – المشتركةثانوي عام
التعليم الخاصالتضامن الاهلية الثانوية – المختلطثانوي عام
مبارك الكبيرالعدان الثانوية للبناتثانوي عام
مبارك الكبيرعبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنينثانوي عام

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AHMEDمنذ 27 دقيقة
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