نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني الفصل الدراسي الثاني كٌل المحافظات عبر apps1.moe.edu.kw

نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني، تشتعل محركات البحث في الآونة الأخيرة في جميع المحركات بالكويت وكذلك في كافة مواقع التواصل الاجتماعي عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني حيث يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتائج الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك حيث بدأت بالفعل المدارس بالإعلان عن هذه النتائج الخاصة بالطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ونوفر لكم في هذا المقال الرابط الصحيح وخطوات الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عبر موقع وزارة التربية وموقع المربع الإلكتروني.

نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

أصبح الآن بإمكان جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني للفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، وذلك من خلال الدخول على موقع المربع الإلكتروني عن طريق الخطوات الآتية:-

أولًا: الولوج إلى موقع وزارة التربية الكويتية الإلكتروني .

. ثانيًا: اختيار نتائج الطلبة من خدمات الطالب.

ثالثًا: تسجيل كل بيانات الطالب في الأماكن المخصصة لها.

رابعًا: كتابة الرقم المدني والرقم التسلسلي للطالب.

خامسًا: الضغط على تحميل أو عرض الشهادة وانتظر ظهور درجات الطالب.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023

تم رفع نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني في عدد 109 مدرسة من مدارس التعليم العام والديني وتعليم الكبار، وبلغ عدد المدارس التي رفعت النتائج في التعليم العام 53 مدرسة حتى الآن وجاري رفع بقية النتائج في بقية المدارس في الوقت الحالي، وجاءت اسماء المدارس التي رفعت النتائج كالآتي:-