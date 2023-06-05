رابط azhar.eg التقديم الالكترونى للصف الاول الابتدائى الازهري 2023 عبر بوابة الازهر يمكننا تقديم الصف الاول الابتدائى الأزهرى، ويتم الاعلان عن مواعيد تقديم الطلبات والشروط المطلوبة في الموعد المحدد ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط azhar.eg التقديم الالكترونى للصف الاول الابتدائى الازهري 2023 عبر بوابة الازهر.

موعد التقديم للصف الاول الابتدائى الازهرى

يتم فتح باب التقديم لطلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري في شهر يونيو وشهر يوليو من كل عام ميلادي.

يتيح لأولياء الامور الوقت الكافي لتجهيز الأوراق المطلوبة وتقديم الطلب للالتحاق بالصف الاول الابتدائي.

الشروط المطلوبه للتقديم للصف الاول الابتدائى الازهرى

يكون الطالب من مواليد تاريخ محدد للالتحاق بالصف الأول، وتحدده المعاهد الأزهرية.

تقديم شهادة ميلاد الطالب كمستند أساسي للتسجيل.

صورة حديثة للطالب.

وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

إجراء الفحص الطبي للطالب للتأكد من صحته الجسدية.

يتعين على الأولياء الأمور تقديم طلب الالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري في إدارة المعهد الأزهري المرغوب فيه.

تقديم جميع الأوراق المطلوبة واستيفاء الشروط خلال فترة التقديم المعلنة.

تقديم الطلبات وفحصها من قبل الجهة المختصة، سيتم إشعار الأولياء بنتيجة طلبات القبول.

لابد من مراجعة مديريات المعاهد الأزهرية المحلية أو الاطلاع على الموقع الرسمي للأزهر الشريف لمزيد من التفاصيل والإرشادات.

خطوات التقديم الالكترونى للصف الاول الابتدائى الازهرى