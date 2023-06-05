نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول كٌل المحافظات كركوك / الأنبار / السليمانية / الرصافة 3 عبر results.mlazemna.com

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول، ما زالت عمليات البحث تزداد وتستمر بشكل كبير جداً من جانب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية التي لم يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول بها، وذلك حيث كانت وزارة التربية العراقية قد بدأت مع بداية الأسبوع الجاري بالإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب وذلك في عدد كبير جداً من المحافظات، ولم يتبقى سوا عدد قليل من المحافظات فقط هي التي لم تعلن عن النتائج حتى الآن، ومن الجدير بالذكر أن كل محافظة تقوم بالإعلان عن النتائج الخاصة بطلابها بشكل منفرد حيث فور انتهاء اللجان المخصصة بالتصحيح من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد يتم رفع كشوفات النتيجة عبر موقع وزاة التربية الإلكتروني.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول

قامت وزارة التربية العراقية الآن بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول محافظة كركوك والانبار ليرتفع بذلك عدد المحافظات التي أعلنت عن نتائج دور اول سادس ابتدائي العام الدراسي 2022/2023 إلى 13 محافظة وهم:-

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار في الانتظار قريبا القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط في الانتظار قريبا اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 دور اول

يمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول في المحافظات التي ظهرت بها النتائج الآن عن طريق تحميل كشوفات PDF وذلك عن طريق الخطوات التالية:-