نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول كٌل المحافظات كركوك / الأنبار / السليمانية / الرصافة 3 عبر results.mlazemna.com
نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول، ما زالت عمليات البحث تزداد وتستمر بشكل كبير جداً من جانب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية التي لم يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول بها، وذلك حيث كانت وزارة التربية العراقية قد بدأت مع بداية الأسبوع الجاري بالإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب وذلك في عدد كبير جداً من المحافظات، ولم يتبقى سوا عدد قليل من المحافظات فقط هي التي لم تعلن عن النتائج حتى الآن، ومن الجدير بالذكر أن كل محافظة تقوم بالإعلان عن النتائج الخاصة بطلابها بشكل منفرد حيث فور انتهاء اللجان المخصصة بالتصحيح من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد يتم رفع كشوفات النتيجة عبر موقع وزاة التربية الإلكتروني.
نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول
قامت وزارة التربية العراقية الآن بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول محافظة كركوك والانبار ليرتفع بذلك عدد المحافظات التي أعلنت عن نتائج دور اول سادس ابتدائي العام الدراسي 2022/2023 إلى 13 محافظة وهم:-
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|في الانتظار
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|في الانتظار
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|في الانتظار
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|في الانتظار
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|في الانتظار
|المثنى
|في الانتظار
استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 دور اول
يمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول في المحافظات التي ظهرت بها النتائج الآن عن طريق تحميل كشوفات PDF وذلك عن طريق الخطوات التالية:-
- أولًا: الولوج إلى موقع نتائجنا التعليمي.
- ثانيًا: اختيار نتائج سادس ابتدائي دور اول 2023.
- ثالثًا: الضغط على تنزيل النتائج الخاصة بالمحافظة التابع لها.
- رابعًا: سيتم فتح كشوفات pdf بها أسماء المدارس قم باختيار المدرسة.
- أخيرًا: استخرج نتائج الطالب بالاسم والرقم الامتحاني.