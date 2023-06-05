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نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول كٌل المحافظات كركوك / الأنبار / السليمانية / الرصافة 3 عبر results.mlazemna.com

AHMEDمنذ 11 دقيقة
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نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول
نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول، ما زالت عمليات البحث تزداد وتستمر بشكل كبير جداً من جانب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية التي لم يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول بها، وذلك حيث كانت وزارة التربية العراقية قد بدأت مع بداية الأسبوع الجاري بالإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب وذلك في عدد كبير جداً من المحافظات، ولم يتبقى سوا عدد قليل من المحافظات فقط هي التي لم تعلن عن النتائج حتى الآن، ومن الجدير بالذكر أن كل محافظة تقوم بالإعلان عن النتائج الخاصة بطلابها بشكل منفرد حيث فور انتهاء اللجان المخصصة بالتصحيح من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد يتم رفع كشوفات النتيجة عبر موقع وزاة التربية الإلكتروني.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول

قامت وزارة التربية العراقية الآن بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول محافظة كركوك والانبار ليرتفع بذلك عدد المحافظات التي أعلنت عن نتائج دور اول سادس ابتدائي العام الدراسي 2022/2023 إلى 13 محافظة وهم:-

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
 قريبا
ديالىفي الانتظار
 قريبا
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2في الانتظار
 قريبا
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2في الانتظار
 قريبا
الرصافة 3تم الرفع
 تنزيل
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةتم الرفع
 تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطفي الانتظار
 قريبا
اربيلتم الرفع
 تنزيل
السليمانيةتم الرفع
 تنزيل
دهوكتم الرفع
 تنزيل
الأنبارتم الرفع
 تنزيل
بابلفي الانتظار
 قريبا
البصرةفي الانتظار
 قريبا
كربلاءتم الرفع
 تنزيل
كركوكتم الرفع
 تنزيل
ميسانفي الانتظار
 قريبا
المثنىفي الانتظار
 قريبا

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 دور اول

يمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول في المحافظات التي ظهرت بها النتائج الآن عن طريق تحميل كشوفات PDF وذلك عن طريق الخطوات التالية:-

  • أولًا: الولوج إلى موقع نتائجنا التعليمي.
  • ثانيًا: اختيار نتائج سادس ابتدائي دور اول 2023.
  • ثالثًا: الضغط على تنزيل النتائج الخاصة بالمحافظة التابع لها.
  • رابعًا: سيتم فتح كشوفات pdf بها أسماء المدارس قم باختيار المدرسة.
  • أخيرًا: استخرج نتائج الطالب بالاسم والرقم الامتحاني.

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AHMEDمنذ 11 دقيقة
0

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