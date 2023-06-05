moe.edu.kw/newresult: نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني ٢٠٢٣ الفصل الدراسي الثاني {الابتدائية – المتوسطة – الثانوية}

نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني ٢٠٢٣ الفصل الدراسي الثاني، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل الطلاب بالكويت بالساعات الماضية وذلك عقب اعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية رسميا انتهاء الامتحانات الانتقالية في المراحل الابتدائية والمتوسطة، وبات الجميع يريد استخراج النتائج.

وزارة التربية الكويتية

وحالة من الترقب من أجل الحصول علي علي نتائج الطلاب بالكويت للمرحلة الابتدائية والمتوسطة،، حيث حددت الوزارة موع اصدار النتيجة بجميع المحفاظات بالكويت وسوف تصدر بداية من اليوم السادس من يونيو الجاري 2023 وقلق وتوتر من قبل الطلاب وأولياء الأمور للحصول علي نتيجة الطلاب الكويت .

رابط moe.edu.kw/newresult نتائج الطلاب الكويت

المنطقة التعليمية المدرسة المرحلة العاصمة تميم الداري الابتدائية للبنين ابتدائي العاصمة عمره بنت حزم الإبتدائية للبنات ابتدائي حولي أنجفة الإبتدائية للبنين ابتدائي حولي النجاح الإبتدائية للبنين ابتدائي حولي بيان الإبتدائية للبنات ابتدائي الفروانية العمرية الإبتدائية للبنات ابتدائي الفروانية سبيكة الخالد الإبتدائية للبنات ابتدائي الجهراء السرحة الابتدائية للبنين ابتدائي الجهراء تيماء الإبتدائية للبنات ابتدائي الجهراء درة بنت أبى سفيان الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير اسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير المطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير بدرية العتيقي الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير حسين العسعوسى الإبتدائية للبنين ابتدائي مبارك الكبير عبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنين ابتدائي مبارك الكبير عمورية الإبتدائية للبنات ابتدائي العاصمة بوبيان المتوسطة للبنات متوسط العاصمة سليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنين متوسط العاصمة غرناطة المتوسطة للبنات متوسط العاصمة منيرة عثمان السعيد المتوسطة بنات متوسط حولي مسعود بن سنان المتوسطة للبنين متوسط الفروانية المرقاب المتوسطة بنات متوسط الفروانية سلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي ابن القيم المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي الخوارزمى المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي المنقف المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي ام حكيم المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي بركة بنت النعمان المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي عبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنين متوسط الجهراء أبو تمام المتوسطة للبنين متوسط الجهراء الصليبية المتوسطة للبنين متوسط الجهراء عبدالله علي الصانع المتوسطة للبنين متوسط التربية الخاصة الرجاء المتوسطة للبنين – المشتركة متوسط التعليم الخاص ام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركة متوسط مبارك الكبير الحسن بن الهيثم المتوسطة للبنين متوسط العاصمة الروضة الثانوية للبنات ثانوي عام العاصمة جاسم محمد الخرافي الثانوية للبنين ثانوي عام العاصمة عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين ثانوي عام الفروانية أم زياد الأشجعية الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية ابرق خيطان الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية المباركية الثانوية للبنين ثانوي عام الفروانية ام عامر الأنصارية الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية جليب الشيوخ الثانوية للبنين ثانوي عام الأحمدي أمة بنت خالد الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي ام العلاء الأنصارية الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي موضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبنات ثانوي عام الجهراء ثابت بن قيس الثانوية للبنين ثانوي عام التربية الخاصة الرجاء الثانوية للبنين – المشتركة ثانوي عام التعليم الخاص التضامن الاهلية الثانوية – المختلط ثانوي عام مبارك الكبير العدان الثانوية للبنات ثانوي عام مبارك الكبير عبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنين ثانوي عام