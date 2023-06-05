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moe.edu.kw/newresult: نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني ٢٠٢٣ الفصل الدراسي الثاني {الابتدائية – المتوسطة – الثانوية}

علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني ٢٠٢٣ الفصل الدراسي الثاني، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل الطلاب بالكويت بالساعات الماضية وذلك عقب اعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية رسميا انتهاء الامتحانات الانتقالية في المراحل الابتدائية والمتوسطة، وبات الجميع يريد استخراج النتائج.

وزارة التربية الكويتية

وحالة من الترقب من أجل الحصول علي علي نتائج الطلاب بالكويت للمرحلة الابتدائية والمتوسطة،، حيث حددت الوزارة موع اصدار النتيجة بجميع المحفاظات بالكويت وسوف تصدر بداية من اليوم السادس من يونيو الجاري 2023 وقلق وتوتر من قبل الطلاب وأولياء الأمور للحصول علي نتيجة الطلاب الكويت .

رابط moe.edu.kw/newresult نتائج الطلاب الكويت

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةتميم الداري الابتدائية للبنينابتدائي
العاصمةعمره بنت حزم الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليأنجفة الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليالنجاح الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليبيان الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةالعمرية الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةسبيكة الخالد الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءالسرحة الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءتيماء الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءدرة بنت أبى سفيان الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيراسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرالمطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيربدرية العتيقي الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرحسين العسعوسى الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعمورية الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةبوبيان المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةسليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةغرناطة المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةمنيرة عثمان السعيد المتوسطة بناتمتوسط
حوليمسعود بن سنان المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةالمرقاب المتوسطة بناتمتوسط
الفروانيةسلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديابن القيم المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالخوارزمى المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالمنقف المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديام حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديبركة بنت النعمان المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديعبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءأبو تمام المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءالصليبية المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءعبدالله علي الصانع المتوسطة للبنينمتوسط
التربية الخاصةالرجاء المتوسطة للبنين – المشتركةمتوسط
التعليم الخاصام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركةمتوسط
مبارك الكبيرالحسن بن الهيثم المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةالروضة الثانوية للبناتثانوي عام
العاصمةجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةأم زياد الأشجعية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةابرق خيطان الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالمباركية الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةام عامر الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةجليب الشيوخ الثانوية للبنينثانوي عام
الأحمديأمة بنت خالد الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام العلاء الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديصفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديموضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبناتثانوي عام
الجهراءثابت بن قيس الثانوية للبنينثانوي عام
التربية الخاصةالرجاء الثانوية للبنين – المشتركةثانوي عام
التعليم الخاصالتضامن الاهلية الثانوية – المختلطثانوي عام
مبارك الكبيرالعدان الثانوية للبناتثانوي عام
مبارك الكبيرعبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنينثانوي عام

نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

ويمكن للطلاب بالكويت القيام بعملية الاستعلام عن نتائج الكويت 2023 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية الكويتية المربع الالكتروني من خلال الخطوات التالية:

  • ادخل إلى موقع وزارة التربية عبر الرابط التالي  apps1.moe.edu.kw.
  • اختر قائمة الطالب من التبويبات أعلى الصفحة.
  • اختر نتائج الطلبة.
  • أدخل الرقم المدني.
  • ثم ادخل الرقم التسلسلي.
  • يمكن للطلاب غير محددي الجنسية الاستعلام بالرقم المدني للطالب مع الرقم المدني لولي الأمر.
  • ثم اضغط على تحميل الشهادة.

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علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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