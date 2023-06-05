بالرقم المدني فقط|| نتائج طلاب الكويت 2023 وزارة التربية الكويتية | المربع الإلكتروني| بالخطوات استخراج نتائج الطلاب بدون رقم تسلسلي
تعد نتائج طلاب الكويت 2023 بدون رقم التسلسل هي من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة التربية الكويتية، حيث من خلال الاستعلام عن نتائج الطلاب بدون رقم التسلسل يمكن للطلبة غير محددي الجنسية الوصول إلى نتائجهم، عبر موقع وزارة التربية الكويتية، كما وفرت التعليم بالكويت خدمة الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني موقع المربع الإلكتروني، ومن خلال الرابط السابقة يتم أيضاً معرفة أسماء المدارس التي رفعت نتائج طلبة الكويت.
نتائج الطلاب في الكويت بدون رقم التسلسل 2023
تتمثل خطوات استخراج نتائج الطلاب في الكويت بدون رقم تسلسل تتمثل فيما يلي:
دخول موقع وزارة التربية الكويتية “اضغط هنا”
اختيار قائمة الطالب.
ومن ثم يتم اختيار نتائج الطلبة.
ويلي ذلك ادخال الرقم المدني الخاص بالطالب.
ثم ادخال رقم الهوية المدنية الخاصة بولي أمر الطالب ، ويتم ذلك في حال الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2023 عير محددي الجنسية.
نتائج طلاب الكويت محددي الجنسية يتم من خلال ادخال الرقم التسلسلي.
المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023
أوضحت وزارة التربية الكويتية عبر بيان لها وعلى صفحتها الرسمية على شبكة الإنترنت، أن المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت 2023 هي :
عدد 41 مدرسة لتعليم الكبار.
عدد المدارس التي رفعت النتائج في الكويت 2023 التعليم الديني بلغ 12 مدرسة.
أما عن عدد المدارس التي رفعت النتائج في الكويت 2023 التعليم العام 0 مدرسة.
نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية & المربع الالكتروني
إحصائيات المدارس التي رفعت نتائج الطلبة