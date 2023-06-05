رابط moe.edu.kw استعلم عن نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023 الابتدائي والمتوسط وزارة التربية الكويتية

استعلم عن نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت حيث تشهد محركات البحث الآن زيادة كبيرة في البحث عن المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023 وذلك عبر موقع المربع الالكتروني apps1.moe.edu.kw الذي يتخصص في رفع درجات الطلاب لكافة الصفوف الدراسية من الصف الاول وحتى الصف الثاني عشر بينما يتم رفع نتائج الثانوية العامة عبر موقع آخر خاص بوزارة التربية الكويتية حيث أن عملية رفع النتائج تتم في وقت قريب لذلك يجب متابعة موقع الوزارة باستمرار.

نتائج الطلاب بالرقم المدني 2023 الكويت

الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني في الكويت يتم عبر موقع وزارة التربية الكويتية التي تحرص على صدور هذه النتائج في أقرب وقت لجميع الطلاب في كافة أنحاء البلاد حيث من المفترض أن تظهر هذه النتائج خلال هذا الأسبوع الجاري وذلك للمرحلة الابتدائية والمتوسطة حيث قد انتهت الامتحانات منذ عدة أيام ويرغب الطلاب في الحصول على النقاط في جميع المواد وهو الأمر الذي يتم عبر الموقع الرسمي للوزارة التي تنشر النتائج في وقت قريب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني

استخرج الان نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة في الكويت عن طريق الدخول الى موقع وزارة التربية الرسمي والحصول على النتائج عن طريق اتباع الخطوات التالية..

توجه أولا إلى موقع المربع الالكتروني وزارة التربية. الآن اختر الصف الدراسي التابع له. يجب عليك تدوين الرقم المدني الخاص بك في المكان المخصص. اكتب الآن الرقم التسلسلي. اضغط على زر عرض النتيجة.

وبذلك تكون قد حصلت عزيزي الطالب على نتائج الفصل الدراسي الثاني التي تظهر في خلال هذا الأسبوع الجاري عبر موقع الوزارة الرسمي أو المواقع الرسمية التابعة لها والحصول على النتائج عن طريق إدخال رقم الطالب المدني في الخانة المخصصة.

موقع وزارة التربية الكويتية

يتيح موقع الوزارة التعرف على جميع النتائج للصفوف الابتدائية والمتوسطة حيث أنه ينشر نتائج الطلاب من الصف الاول إلى الصف الحادي عشر وذلك بالرقم المدني الطالب الذي يجب أن تتم كتابته بشكل صحيح في مكانه المخصص على موقع المربع الالكتروني التابع للوزارة.