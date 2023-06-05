موقع ملازمنا نتيجة السادس الإبتدائي التمهيدي الدول الأول 2023 ملفات PDF ينتظر الطلاب الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي تمهيدي الدور الأول بالعراق، واوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية بانه يتم القيام بعملية التصحيح وسوف تتم الكشف عن النتيجة بداية من اليوم الموافق الخامس من يونيو الجاري ومن خلال مقالنا سنتعرف على موقع ملازمنا نتيجة السادس الإبتدائي التمهيدي الدول الأول 2023 ملفات PDF.

نتيجة السادس الإبتدائي التمهيدي الدول الأول 2023

يتم الانتظار من كافة الطلاب والطالبات بالعراق الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي وعقب الانتهاء من الاختبارات تبدء وزارة التربية بتوفير النتيجة بعد ان يتم الانتهاء من عملية التصحيح ويتم الاستعلام عنها من خلال الاتي.

زيارة موقع ملازمنا العراقي او موقع وزرة التربية والتعليم.

النقر فوق تبويب الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 من واجهة الموقع.

إدخال بيانات الطالب من اسم كامل ورقم جلوسه.

استكمال باقي البيانات المطلوبة.

انقر فوق استعلام.

تظهر مباشرةً تفاصيل النتيجة المستعلم عنها.

نتائج الصف الساس الابتدائي 2023