إلكترونيًا .. رابط tansikgprim.emis.gov.eg التقديم في مدارس رياض الأطفال 2024 وزارة التربية والتعليم تم الاعلان من وزارة التربية والتعليم عن فتح رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي 2023 ورياض الأطفال عبر موقع وزارة التربية والتعليم، كما أن التسجيل في رياض الأطفال 2023\2024 سيتم إلكترونياً وليس من خلال المدارس، ومن خلال مقالنا سنتعرف على إلكترونيًا .. رابط tansikgprim.emis.gov.eg التقديم في مدارس رياض الأطفال 2024 وزارة التربية والتعليم.

تقديم رياض الأطفال 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن العمل على تقديم رابط لتلقي طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال من خلاله، ويتم تقديم الطلب إلكترونياً حيث انه يتم من خلال الاتي.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى الصفحة.

الضغط على أيقونة طلب التقدم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

إذا كان لديك حساب مفعل على الموقع قم بإدخال الرقم القومي لولي الأمر.

إذا لم يكن لديك حساب ففي هذه الحالة عليك بالضغط على أيقونة حساب جديد واتباع خطوات التسجيل حتى يتم التسجيل.

إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالب ولولي الأمر.

واختيار المدرسة والضغط على تقديم الطلب.

طباعة طلب التقديم والاحتفاظ به للاحتياج له وإرفاقه ضمن الأوراق المطلوبة.

موعد تقديم رياض الأطفال

بدايةً من الخميس الموافق 01\06\2023 ويستمر حتى نهاية شهر يونيو 2023، وبعد ذلك يتم تجهيز ملف كامل للطالب أو الطالبة والذهاب به إلى المدرسة الملحق بها الطالب بدايةً من 01\07\2023.

التسجيل في رياض الأطفال لمن بلغ عمرهم 4 سنوات وحتى 6 سنوات ويتم احتساب السن من 01\10\2023، ويتم القبول والاختيار والمفاضلة للأطفال الأكبر سناً.

المستندات المطلوبة لتجهيز الملف الخاص بالطفل