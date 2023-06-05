رابط التقديم للصف الاول الابتدائي 2023 المدارس الحكومية وزارة التربية والتعليم اعلنت وزارة التربية والتعليم ان التقديم والتسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2024، حيث ان هناك بعض من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للصف الأول الابتدائي، وقد أكد البيان أن التقديم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد سوف يكون إلكترونيا ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التقديم للصف الاول الابتدائي 2023 المدارس الحكومية وزارة التربية والتعليم.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

تم الاعلان عن موعد فتح باب التسجيل والتقديم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 ابتداء من اليوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 وحتى يوم 30 يونيو 2023، حيث ستستمر عملية التسجيل إلكترونيا لمدة شهر كاملز

الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للصف الاول الابتدائي

لا يقل عمر الطفل عن ست سنوات كاملة.

الا يزيد عمر الطفل عن تسع سنوات كاملة.

التزام ولي الأمر بإحضار جميع الأوراق.

حضور ولي الأمر بنفسه عند تقديم الأوراق.

المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي

شهادة ميلاد الطفل حديثة وإحضار عدد 2 صورة منها.

تقديم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل.

إحضار جميع الطوابع الصحية.

8 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الأم.

خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي