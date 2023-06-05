أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم عقب التعديلات الأخيرة وفوائد تصل إلي 20% تم القيام من قبل البنك الأهلي المصري بتعديل سعر الفائدة بزيادة العائد على جميع شهادات الادخار والاستثمار كما انه تم وقف بيع الشهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% مما ادى للحصول على مستحقات 750 مليار ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم عقب التعديلات الأخيرة وفوائد تصل إلي 20%.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

قرر البنك الأهلي رفع سعر الفائدة 3% المقدمة علي الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات، وزيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية الخماسية 3%، وتم قرر رفع سعر الفائدة علي شهادات الاستثمار (ب) بين 1% و1.5%.

رفع البنك الأهلي أسعار الفائدة على جميع الشهادات لتتماشى مع أسعار العائد المطبقة في البنوك المنافسة لها.

الشهادات البلاتينية

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت سعر الفائدة 14% سنويا ويصرف العائد شهريا.

والشهادة البلاتينية أجل 5 سنوات للعائد الثابت سعر الفائدة 12.25% سنويا ويصرف العائد شهريا.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات سعر الفائدة 11.5% حاليا ويصرف العائد شهريا، (يتحرك العائد على هذه الشهادة وفقا لتحركات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي.

شهادات الاستثمار

شهادة استثمارأجل 10 سنوات سعر الفائدة 9.5% سنويا ويصرف العائد بشكل تراكمي.

وشهادة استثمار أجل عام سعر الفائدة 7.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

شهادة استثمار (ب) أجل عامين للعائد الثابت سعر الفائدة 8% سنويا ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

شهادة استثمار (ج) أجل الشهادة 20 عاما سعر الفائدة (صفر) لا تقدم أي عائد نهائيا.

شهادات الشركات

تتراوح بين 7.25% سنويا يصرف العائد شهريا، و7.5% سنويا يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و7.75% يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و8% سنويا يصرف تراكميا مع نهاية مدة الشهادة.