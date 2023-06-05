المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣ الفصل الثاني، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب بالكويت وذلك عقب قيام وزارة التربية الكويتية بالكشف عن الموعد الرسمي لصدور نتائج الطلاب بالمراحل المتوسطة والابتدائية والصفين العاشر والحادي عشر ماعدا الصف الثاني عشر.

نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣ الفصل الثاني

وجدير ان وزارة التربية والتعليم اعلنت ان الطلاب انتهو من اداء الامتحانات في الثاني من يونيو الجاري وعملت الوزارة علي عملية التصحيح عقب انتهاء الطلاب من عملية الامتحانات وتم الانتهاء من التصحيح وجاري حالياً رفع النتائج عبر موقع المربع الالكتروني وموقع وزارة التربية بداية من اليوم الاثنين الموافق الخامس من يونيو 2023، وسوف نوفر لحضراتكم اسماء المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣ الفصل الثاني الأحمدي، الجهراء، الفروانية، مبارك الكبير.

المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣

واعلنت الوزارة بالكويت بالساعات الماضية ان هناك 41 مدرسة قامت بالكشف عن نتائج الطلاب بالكويت وسوف نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الجدول المتوفر بالاسفل، ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من هنا.