المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣ الفصل الثاني الأحمدي، الجهراء، الفروانية، مبارك الكبير
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المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣ الفصل الثاني، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب بالكويت وذلك عقب قيام وزارة التربية الكويتية بالكشف عن الموعد الرسمي لصدور نتائج الطلاب بالمراحل المتوسطة والابتدائية والصفين العاشر والحادي عشر ماعدا الصف الثاني عشر.
نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣ الفصل الثاني
وجدير ان وزارة التربية والتعليم اعلنت ان الطلاب انتهو من اداء الامتحانات في الثاني من يونيو الجاري وعملت الوزارة علي عملية التصحيح عقب انتهاء الطلاب من عملية الامتحانات وتم الانتهاء من التصحيح وجاري حالياً رفع النتائج عبر موقع المربع الالكتروني وموقع وزارة التربية بداية من اليوم الاثنين الموافق الخامس من يونيو 2023، وسوف نوفر لحضراتكم اسماء المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣ الفصل الثاني الأحمدي، الجهراء، الفروانية، مبارك الكبير.
المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣
واعلنت الوزارة بالكويت بالساعات الماضية ان هناك 41 مدرسة قامت بالكشف عن نتائج الطلاب بالكويت وسوف نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الجدول المتوفر بالاسفل، ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من هنا.
|المنطقة التعليمية
|المدرسة
|المرحلة
|العاصمة
|مركز الخليل بن أحمد المشترك – محو أمية – رجال
|محو الأمية
|العاصمة
|مركز القادسية – محو أمية – نساء – المشترك
|محو الامية
|حولي
|مركز ام سلمة المشترك – محو أمية – نساء
|محو أمية
|الفروانية
|مركز ابن تيمية – محو أمية – رجال
|محو أمية
|الفروانية
|مركز سعود العبدالرزاق – محو أمية – رجال – المشترك
|محو أمية
|الفروانية
|مركز مركز محمد ناهض العتيبي محو أمية رجال
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز أم حكيم – محو أمية – نساء – المشترك
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز أيوب حسين الأيوب المشترك الابتدائي رجال
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز اسماء بنت عميس – محو أمية – نساء
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز الصباحية – محو أمية – رجال
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز بدر – محو أمية – نساء – المشترك
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز رابعة العدوية – محو أمية – نساء
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز عمر بن الخطاب المشترك – محو أمية – رجال
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز غنيمة المرزوق المشترك الابتدائي نساء
|محو أمية
|الجهراء
|مركز الصليبية – محو أمية – نساء
|محو أمية
|الجهراء
|مركز النعيم – محو أمية – نساء
|محو أمية
|التربية الخاصة
|مركز الرجاء الابتدائي رجال محو الأمية الابتدائي
|محو أمية
|مبارك الكبير
|مركز حفصة – محو أمية – نساء
|محو أمية
|مبارك الكبير
|مركز عبدالله مشاري الروضان المشترك الابتدائي
|محو أمية
|العاصمة
|مركز القادسية المتوسط نساء -المشترك
|متوسط – تعليم كبار
|حولي
|مركز ام سلمة المشترك المتوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|حولي
|مركز علي بن أبي طالب المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الفروانية
|مركز ابن تيمية المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الفروانية
|مركز الفردوس المتوسط نساء – المشترك
|متوسط – تعليم كبار
|الفروانية
|مركز سعود العبدالرزاق المتوسط رجال – المشترك
|متوسط – تعليم كبار
|الفروانية
|مركز محمد ناهض العتيبي م. رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز أم حكيم المتوسط نساء – المشترك
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز أيوب حسين الأيوب المشترك المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز اسماء بنت عميس متوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز الصباحية المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز بدر المتوسط نساء – المشترك
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز رابعة العدوية متوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|الاحمدي
|مركز عبدالله سنان المشترك المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الاحمدي
|مركز عمر بن الخطاب المشترك المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الاحمدي
|مركز غنيمة المرزوق المشترك المتوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|الجهراء
|مركز الصليبية المتوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|الجهراء
|مركز النعيم المتوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|التربية الخاصة
|مركز الرجاء – رجال التربية الخاصة المتوسطة
|متوسط – تعليم كبار
|التربية الخاصة
|مركز الرجاء نساء التربية الخاصة المتوسطة
|متوسط – تعليم كبار
|مبارك الكبير
|مركز عبدالله مشاري الروضان المشترك المتوسط
|متوسط – تعليم كبار