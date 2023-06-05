أخبار التعليم

المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣ الفصل الثاني الأحمدي، الجهراء، الفروانية، مبارك الكبير

apps1.moe.edu.kw

علي ابو مازنمنذ 46 دقيقة
0

المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣ الفصل الثاني، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب بالكويت وذلك عقب قيام وزارة التربية الكويتية بالكشف عن الموعد الرسمي لصدور نتائج الطلاب بالمراحل المتوسطة والابتدائية والصفين العاشر والحادي عشر ماعدا الصف الثاني عشر.

نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣ الفصل الثاني

وجدير ان وزارة التربية والتعليم اعلنت ان الطلاب انتهو من اداء الامتحانات في الثاني من يونيو الجاري وعملت الوزارة علي عملية التصحيح عقب انتهاء الطلاب من عملية الامتحانات وتم الانتهاء من التصحيح وجاري حالياً رفع النتائج عبر موقع المربع الالكتروني وموقع وزارة التربية بداية من اليوم الاثنين الموافق الخامس من يونيو 2023، وسوف نوفر لحضراتكم اسماء المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣ الفصل الثاني الأحمدي، الجهراء، الفروانية، مبارك الكبير.

المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت ٢٠٢٣

واعلنت الوزارة بالكويت بالساعات الماضية ان هناك 41 مدرسة قامت بالكشف عن نتائج الطلاب بالكويت وسوف نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الجدول المتوفر بالاسفل، ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من هنا.

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةمركز الخليل بن أحمد المشترك – محو أمية – رجالمحو الأمية
العاصمةمركز القادسية – محو أمية – نساء – المشتركمحو الامية
حوليمركز ام سلمة المشترك – محو أمية – نساءمحو أمية
الفروانيةمركز ابن تيمية – محو أمية – رجالمحو أمية
الفروانيةمركز سعود العبدالرزاق – محو أمية – رجال – المشتركمحو أمية
الفروانيةمركز مركز محمد ناهض العتيبي محو أمية رجالمحو أمية
الأحمديمركز أم حكيم – محو أمية – نساء – المشتركمحو أمية
الأحمديمركز أيوب حسين الأيوب المشترك الابتدائي رجالمحو أمية
الأحمديمركز اسماء بنت عميس – محو أمية – نساءمحو أمية
الأحمديمركز الصباحية – محو أمية – رجالمحو أمية
الأحمديمركز بدر – محو أمية – نساء – المشتركمحو أمية
الأحمديمركز رابعة العدوية – محو أمية – نساءمحو أمية
الأحمديمركز عمر بن الخطاب المشترك – محو أمية – رجالمحو أمية
الأحمديمركز غنيمة المرزوق المشترك الابتدائي نساءمحو أمية
الجهراءمركز الصليبية – محو أمية – نساءمحو أمية
الجهراءمركز النعيم – محو أمية – نساءمحو أمية
التربية الخاصةمركز الرجاء الابتدائي رجال محو الأمية الابتدائيمحو أمية
مبارك الكبيرمركز حفصة – محو أمية – نساءمحو أمية
مبارك الكبيرمركز عبدالله مشاري الروضان المشترك الابتدائيمحو أمية
العاصمةمركز القادسية المتوسط نساء -المشتركمتوسط – تعليم كبار
حوليمركز ام سلمة المشترك المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
حوليمركز علي بن أبي طالب المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز ابن تيمية المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز الفردوس المتوسط نساء – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز سعود العبدالرزاق المتوسط رجال – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز محمد ناهض العتيبي م. رجالمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز أم حكيم المتوسط نساء – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز أيوب حسين الأيوب المشترك المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز اسماء بنت عميس متوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز الصباحية المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز بدر المتوسط نساء – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز رابعة العدوية متوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الاحمديمركز عبدالله سنان المشترك المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الاحمديمركز عمر بن الخطاب المشترك المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الاحمديمركز غنيمة المرزوق المشترك المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الجهراءمركز الصليبية المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الجهراءمركز النعيم المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
التربية الخاصةمركز الرجاء – رجال التربية الخاصة المتوسطةمتوسط – تعليم كبار
التربية الخاصةمركز الرجاء نساء التربية الخاصة المتوسطةمتوسط – تعليم كبار
مبارك الكبيرمركز عبدالله مشاري الروضان المشترك المتوسطمتوسط – تعليم كبار

 

الوسوم
علي ابو مازنمنذ 46 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى