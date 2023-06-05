ظهرت الآن.. رابط موقع المربع الالكتروني 2023 نتائج طلاب الكويت عبر رابط apps1.moe.edu.kw “ابتدائي، متوسط، ثانوي” بالرقم المدني

عمليات بحث مكثفة وتتزايد حول رابط موقع المربع الالكتروني 2023 الذي من خلاله يمكنك بسهولة استخراج نتائج طلاب الكويت لكافة المراحل التعليمية “ابتدائي، متوسط، ثانوي”، بعدما صرحت وزارة التربية الكويتية عن امكانية الاستعلام عن كافة النتائج في المدارس بداية من اليوم الاثنين الموافق 5 من شهر يونيو الجاري، واليكم رابط استخرج نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني 2023 بالخطوات.

رابط موقع المربع الالكتروني 2023

وقد تم تفعيل رابط موقع المربع الالكتروني 2023 خلال الساعات الماضية، وذلك بعما تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بكافة الصفوف الدراسية في مختلف المدن، وكانت اختبارات الفصل الراسي الثاني قد انطلقت في يوم 4 مايو واستمرت حتى يوم 24 من الشهر نفسه في كافة المدارس الكويتية دون تسجيل أي شكوى تذكر من صعوبة الامتحانات بداية من المراحل الابتدائية وحتى الصف الثاني عشر، واليكم خطوات استخراج نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2023:

قم بالدخول إلى موقع المربع الالكتروني.

حدد الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2023 الفصل الدراسي الثاني.

الآن حدد المرحلة التعليمية المقيد بها الطالب.

حدد الاستعلام بالرقم المدني أو التسلسي.

اضغط على كلمة عرض النتيجة.

ستظهر لك الدرجات في كافة المواد الدراسية.

نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2023

وقد تمكنت عدد من المدارس من رفع النتائج الخاصة بالطلاب عبر موقع المربع الالكتروني مع توفير امكانية الاستعلام عن النتائج من خلال الذهاب إلى المدرسة والادلاء بالبيانات المطلوبة عنك وقد بلغ عدد الطلاب في المرحلة المتوسطة 160835 طالب وطالبة وفيما يبلغ عدد الطلاب في الصف العاشر بلغ عددهم 44384 طالب وطالبة ويبلغ عدد طلاب الصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي بلغ 40 ألف و614 طالب وطالبة، وقد قام السيد الوزير بالاطلاع على كشوف النتائج ومعرفة نسبة النجاح في كل مرحلة قبل اعتماد النتيجة رسميا، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فورا.