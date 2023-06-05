LINK أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على أولي الدفعات بقيمة 1000 جنية

أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة للحصول علي 1000 جنيه، والتي يتم صرفها في الأشهر المقبلة تحت رعاية وزارة القوى العاملة ، والتي أعلنت في الأيام السابقة عن فتح باب التسجيل في الشهر الماضي، والذي استمر التسجيل به حتى نهاية شهر مايو ،ويتم الآن علمية إعلان أسماء الفائزين على موقع وزارة القوى العاملة والتي يمكن الاستعلام من خلاله عبر رقم القومى الخاص بالمتقدم ، وفور إعلان أسماء الفائزين من منحة 1000 جنية يتم تحديد موعد ومكان صرها لكل فائز عبر رسالة نصية على هاتف المحمول.

أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة

اعلن السيد رئيس الجمهورية عن إنشاء صندوق الطواري لأصحاب العاملة الغير منتظمة الذي سوف يصرف اليهم منحة مالية بقيمة 1000 جنيه، والتي تصرف في إطار دفعات لم يتم تحديد ما إن كانت شهرية أو ربع سنوي وهو ما سوف يتم الإعلان عنه مع بدء صرف أولي الدفعات في الأيام المقبلة ، ويتم اخبار المستحقين وفقا للفحص الحالة الاجتماعية والبيانات المتقدمة في التسجيل وتوافقها مع الشروط والتي أعلنتها الوزارة أثناء فترة التقديم.

المستندات المطلوبة في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

نسخة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

تقديم ما يثبت اشتراك للعاملين بالقطاع الخاص.

تقديم صحيفة بيانات أساسية،وذلك في حالة وجود مدد سابقة.

تقديم ما يثبت ان المؤمن عليه يحصل على الاشتراك السابقة أو استحقاقه لمعاش آخر.

إحضار تقرير طبي من الجهة الطبية المختصة

تقديم شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية، صادرة من الجمعية الزراعية .

إحضار بيان بتدرج المهنة، صادر من إدارة الأحوال المدنية.

رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في منحة1000 جنيه