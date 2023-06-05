مبروك النجاح.. نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني موقع وزارة التربية الكويتية والمربع الالكتروني|| اسماء المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت 2023

اليوم أعلنت وزارة التربية الكويتية بشكل رسمي عن امكانية استخراج نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر موقع الوزارة والمربع الالكتروني بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات بالمدن الكويتية، فالطلاب في كافة المراحل يضعون أيديهم على قلوبهم في انتظار الكشف عن النتائج، ويمكنك بسهولة استخراج نتائج طلاب الكويت 2023 بدون رقم تسلسل، فتابعونا.

نتائج الطلاب الكويت 2023

يمكنك الآن استخراج نتائج الطلاب الكويت 2023 عبر موقع وزارة التربية الكويتية المربع الالكتروني من خلال ادخال الرقم المدني الخاص بالطالب، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

ادخل على موقع وزارة التربية الكويتية.

اخل على موقع المربع الالكتروني.

من التبويبات الموجودة في الصفحة الرئيسية اختر نتائج الطلاب الكويت 2023.

أدخل الرقم المدني.

ثم ادخل الرقم التسلسلي.

اضغط على كلمة تحميل الشهادة.

الآن ستظهر لك بسهولة درجاتك في كل المواد ومجموعك الكلي.

المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت 2023

أكثر من 20 مدرسة قامت منذ فليل برفع نتائج طلاب الكويت 2023 في كافة الصفوف الدراسية، وهي: