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مبروك النجاح.. نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني موقع وزارة التربية الكويتية والمربع الالكتروني|| اسماء المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت 2023

نتائج الطلاب الكويت 2023

مالك سيفمنذ 41 دقيقة
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نتائج الطلاب الكويت 2023
نتائج الطلاب الكويت 2023

اليوم أعلنت وزارة التربية الكويتية بشكل رسمي عن امكانية استخراج نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر موقع الوزارة والمربع الالكتروني بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات بالمدن الكويتية، فالطلاب في كافة المراحل يضعون أيديهم على قلوبهم في انتظار الكشف عن النتائج، ويمكنك بسهولة استخراج نتائج طلاب الكويت 2023 بدون رقم تسلسل، فتابعونا.

نتائج الطلاب الكويت 2023

يمكنك الآن استخراج نتائج الطلاب الكويت 2023 عبر موقع وزارة التربية الكويتية المربع الالكتروني من خلال ادخال الرقم المدني الخاص بالطالب، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

  • ادخل على موقع وزارة التربية الكويتية.
  • اخل على موقع المربع الالكتروني.
  • من التبويبات الموجودة في الصفحة الرئيسية اختر نتائج الطلاب الكويت 2023.
  • أدخل الرقم المدني.
  • ثم ادخل الرقم التسلسلي.
  • اضغط على كلمة تحميل الشهادة.
  • الآن ستظهر لك بسهولة درجاتك في كل المواد ومجموعك الكلي.

المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت 2023

أكثر من 20 مدرسة قامت منذ فليل برفع نتائج طلاب الكويت 2023 في كافة الصفوف الدراسية، وهي:

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةمركز الخليل بن أحمد المشترك – محو أمية – رجالمحو الأمية
العاصمةمركز القادسية – محو أمية – نساء – المشتركمحو الامية
حوليمركز ام سلمة المشترك – محو أمية – نساءمحو أمية
الفروانيةمركز ابن تيمية – محو أمية – رجالمحو أمية
الفروانيةمركز سعود العبدالرزاق – محو أمية – رجال – المشتركمحو أمية
الفروانيةمركز مركز محمد ناهض العتيبي محو أمية رجالمحو أمية
الأحمديمركز أم حكيم – محو أمية – نساء – المشتركمحو أمية
الأحمديمركز أيوب حسين الأيوب المشترك الابتدائي رجالمحو أمية
الأحمديمركز اسماء بنت عميس – محو أمية – نساءمحو أمية
الأحمديمركز الصباحية – محو أمية – رجالمحو أمية
الأحمديمركز بدر – محو أمية – نساء – المشتركمحو أمية
الأحمديمركز رابعة العدوية – محو أمية – نساءمحو أمية
الأحمديمركز عمر بن الخطاب المشترك – محو أمية – رجالمحو أمية
الأحمديمركز غنيمة المرزوق المشترك الابتدائي نساءمحو أمية
الجهراءمركز الصليبية – محو أمية – نساءمحو أمية
الجهراءمركز النعيم – محو أمية – نساءمحو أمية
التربية الخاصةمركز الرجاء الابتدائي رجال محو الأمية الابتدائيمحو أمية
مبارك الكبيرمركز حفصة – محو أمية – نساءمحو أمية
مبارك الكبيرمركز عبدالله مشاري الروضان المشترك الابتدائيمحو أمية
العاصمةمركز القادسية المتوسط نساء -المشتركمتوسط – تعليم كبار
حوليمركز ام سلمة المشترك المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
حوليمركز علي بن أبي طالب المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز ابن تيمية المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز الفردوس المتوسط نساء – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز سعود العبدالرزاق المتوسط رجال – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز محمد ناهض العتيبي م. رجالمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز أم حكيم المتوسط نساء – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز أيوب حسين الأيوب المشترك المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز اسماء بنت عميس متوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز الصباحية المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز بدر المتوسط نساء – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز رابعة العدوية متوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الاحمديمركز عبدالله سنان المشترك المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الاحمديمركز عمر بن الخطاب المشترك المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الاحمديمركز غنيمة المرزوق المشترك المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الجهراءمركز الصليبية المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الجهراءمركز النعيم المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
التربية الخاصةمركز الرجاء – رجال التربية الخاصة المتوسطةمتوسط – تعليم كبار
التربية الخاصةمركز الرجاء نساء التربية الخاصة المتوسطةمتوسط – تعليم كبار
مبارك الكبيرمركز عبدالله مشاري الروضان المشترك المتوسطمتوسط – تعليم كبار

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مالك سيفمنذ 41 دقيقة
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