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مبروك النجاح.. نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني موقع وزارة التربية الكويتية والمربع الالكتروني|| اسماء المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت 2023
نتائج الطلاب الكويت 2023
اليوم أعلنت وزارة التربية الكويتية بشكل رسمي عن امكانية استخراج نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر موقع الوزارة والمربع الالكتروني بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات بالمدن الكويتية، فالطلاب في كافة المراحل يضعون أيديهم على قلوبهم في انتظار الكشف عن النتائج، ويمكنك بسهولة استخراج نتائج طلاب الكويت 2023 بدون رقم تسلسل، فتابعونا.
نتائج الطلاب الكويت 2023
يمكنك الآن استخراج نتائج الطلاب الكويت 2023 عبر موقع وزارة التربية الكويتية المربع الالكتروني من خلال ادخال الرقم المدني الخاص بالطالب، وذلك من خلال اتباع ما يلي:
- ادخل على موقع وزارة التربية الكويتية.
- اخل على موقع المربع الالكتروني.
- من التبويبات الموجودة في الصفحة الرئيسية اختر نتائج الطلاب الكويت 2023.
- أدخل الرقم المدني.
- ثم ادخل الرقم التسلسلي.
- اضغط على كلمة تحميل الشهادة.
- الآن ستظهر لك بسهولة درجاتك في كل المواد ومجموعك الكلي.
المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت 2023
أكثر من 20 مدرسة قامت منذ فليل برفع نتائج طلاب الكويت 2023 في كافة الصفوف الدراسية، وهي:
|المنطقة التعليمية
|المدرسة
|المرحلة
|العاصمة
|مركز الخليل بن أحمد المشترك – محو أمية – رجال
|محو الأمية
|العاصمة
|مركز القادسية – محو أمية – نساء – المشترك
|محو الامية
|حولي
|مركز ام سلمة المشترك – محو أمية – نساء
|محو أمية
|الفروانية
|مركز ابن تيمية – محو أمية – رجال
|محو أمية
|الفروانية
|مركز سعود العبدالرزاق – محو أمية – رجال – المشترك
|محو أمية
|الفروانية
|مركز مركز محمد ناهض العتيبي محو أمية رجال
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز أم حكيم – محو أمية – نساء – المشترك
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز أيوب حسين الأيوب المشترك الابتدائي رجال
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز اسماء بنت عميس – محو أمية – نساء
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز الصباحية – محو أمية – رجال
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز بدر – محو أمية – نساء – المشترك
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز رابعة العدوية – محو أمية – نساء
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز عمر بن الخطاب المشترك – محو أمية – رجال
|محو أمية
|الأحمدي
|مركز غنيمة المرزوق المشترك الابتدائي نساء
|محو أمية
|الجهراء
|مركز الصليبية – محو أمية – نساء
|محو أمية
|الجهراء
|مركز النعيم – محو أمية – نساء
|محو أمية
|التربية الخاصة
|مركز الرجاء الابتدائي رجال محو الأمية الابتدائي
|محو أمية
|مبارك الكبير
|مركز حفصة – محو أمية – نساء
|محو أمية
|مبارك الكبير
|مركز عبدالله مشاري الروضان المشترك الابتدائي
|محو أمية
|العاصمة
|مركز القادسية المتوسط نساء -المشترك
|متوسط – تعليم كبار
|حولي
|مركز ام سلمة المشترك المتوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|حولي
|مركز علي بن أبي طالب المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الفروانية
|مركز ابن تيمية المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الفروانية
|مركز الفردوس المتوسط نساء – المشترك
|متوسط – تعليم كبار
|الفروانية
|مركز سعود العبدالرزاق المتوسط رجال – المشترك
|متوسط – تعليم كبار
|الفروانية
|مركز محمد ناهض العتيبي م. رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز أم حكيم المتوسط نساء – المشترك
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز أيوب حسين الأيوب المشترك المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز اسماء بنت عميس متوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز الصباحية المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز بدر المتوسط نساء – المشترك
|متوسط – تعليم كبار
|الأحمدي
|مركز رابعة العدوية متوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|الاحمدي
|مركز عبدالله سنان المشترك المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الاحمدي
|مركز عمر بن الخطاب المشترك المتوسط رجال
|متوسط – تعليم كبار
|الاحمدي
|مركز غنيمة المرزوق المشترك المتوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|الجهراء
|مركز الصليبية المتوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|الجهراء
|مركز النعيم المتوسط نساء
|متوسط – تعليم كبار
|التربية الخاصة
|مركز الرجاء – رجال التربية الخاصة المتوسطة
|متوسط – تعليم كبار
|التربية الخاصة
|مركز الرجاء نساء التربية الخاصة المتوسطة
|متوسط – تعليم كبار
|مبارك الكبير
|مركز عبدالله مشاري الروضان المشترك المتوسط
|متوسط – تعليم كبار