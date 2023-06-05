اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 9 (الدفعة الاولي والثانية) وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية بالفترة الاخيرة من أجل الاطلاع على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق من خلال زيارة موقع مظلتي الإلكتروني الذي وفرتة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من اجل الاستعلام عن اسماء المشمولين وجدير أن الوزارة اعلنت بالفترة الماضية عن اصدار الدفعة الاولي والثانية من اسماء المشولين بالرعاية الإجتماعية وجاري حالياً رفع باقي الاسماء المتبقية علي مواقع تابعة لوزارة العمل العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 9

وجدير أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد أكدت على قبول أكثر من 200 ألف طلب في الوجبة التاسعة من أصل أكثر من 400 ألف طلب، وأن الطلبات التي تم الموافقة عليها هي من توافقت مع الشروط التي تم وضعها والتزامهم بتقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في راتب الرعاية الاجتماعية.

محافظة الديوانية رجال ونساء

المثني مرأة ورجال

أسماء المشمولين في الوجبة الثانية من محافظة النجف رجال ونساء

محافظة بابل الرجال والنساء محافظة بغداد مرأة محافظة بغداد هنا. محافظة الأنبار نساء فقط، من هذا الرابط برجال ذات المحافظة فهذا هو رابط ملفها هنا. محافظة البصرة 1 ، 2

زيارة موقع مظلتي الإلكتروني على الرابط: https://spa.gov.iq/umbrella/.

اختيار خدمة “الرعاية الاجتماعية”.

اختيار خيار “الاستعلام عن النتائج”.

إدخال رقم الهوية الوطنية والرقم التسلسلي للسجل المدني.

اضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

يجب التأكد من توفر البيانات الصحيحة والمطابقة للمستندات الرسمية، وفي حال وجود أي استفسارات أو مشاكل في الاستعلام عن النتائج، يمكن التواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق للحصول على المساعدة اللازمة.