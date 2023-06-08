الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومي عبر http://pod.mohp.gov.eg/

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، من أكثر عمليات البحث المنتشرة خلال هذه الفترة حيث قامت الحكومة المصرية بطرح ميزة جديدة لمساعدة أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم من خلال كارت الخدمات المتكاملة الذي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم بشكل أسهل، لذلك وردنا العديد من التساؤلات عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 من قبل العديد من المتقدمين للحصول على كارت الخدمات، ومن خلال هذا المقال يمكنكم التعرف على خطوات الاستعلام بالإضافة إلى الرابط الخاص بالخدمة، تابعوا معنا الخطوات التالية نوافيكم بجميع التفاصيل.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة ذوي الإعاقة وذوي الهمم تم توفير كافة الخدمات المتكاملة الذي يعمل لراحه هذه الفئة، ولذلك فهناك بحث مكثف عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 حيث أصبح الآن بإمكان جميع المتقدمين للحصول على هذه المنحة التوجه مباشرة إلى الرابط الخاص الذي أطلقته الحكومة واتباع بعض الخطوات البسيطة، حيث يتم تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي ويتم النظر فيها ومن ثم يتم الاعلان عن النتيجة، كما يوفر الكارت العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المتقدمين من ذوي الهمم.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكنكم الآن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 المقدمة من الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:-