Mabrouk “عٌـموم المحافظات” نتائج السادس الابتدائي 2023 بابل المسيب الدور الأول pdf عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com

نتائج السادس الابتدائي 2023 بابل المسيب، تشتعل محركات البحث في الساعات القليلة الماضية من جانب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في محافظة بابل بالعراق عن نتائج السادس الابتدائي 2023 بابل المسيب، حيث قامت مديرية التعليم بالمحافظة بالإعلان عن نتائج الدور الأول الخاصة بالطلاب الآن بشكل رسمي وذلك بعد أن انتهت أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات وتم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج بكل سهولة الآن، ونوفر لكم متابعينا الكرام من خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالنتائج وخطوات استخراجها بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

نتائج السادس الابتدائي 2023 بابل المسيب

كانت هناك حالة من الترقب والانتظار تنتشر بين جميع طلاب وطالبات 6 إبتدائي في المحافظات العراقية المختلفة وبالتحديد محافظة بابل، وذلك حيث كانوا ينتظرون نشر كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2023 بابل المسيب في جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية بالمحافظة، وشهدت الدقائق القليلة الماضية اعتماد النتائج ورفع كشوفات جميع المدارس بهذه المحافظة بشكل رسمي، ووفقاً لما أكدته المصادر فإنه سيتم فتح باب التظلمات أمام جميع الطلاب المعترضين على نتائجهم صباح غد الثلاثاء 6 يونيو 2023 وتستمر لمدة 10 أيام.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 pdf

يبحث الجميع شلون احصل على نتائج السادس الابتدائي 2023 بابل المسيب pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية، وكانت النتائج قد تم رفعها بشكل رسمي عبر موقع نتائجنا التابع للوزارة ويمكن الآن استخراج النتائج من خلال عدة خطوات بسيطة جداً كالآتي:-

يتوجه الطالب أو ولي أمره إلى موقع نتائجنا results.mlazemna.com .

. يتم اختيار نتائج سادس ابتدائي دور اول 2023.

اختيار محافظة باب ثم الضغط على كلمة تنزيل الموجودة بجانب المحافظة.

النقر على تنزيل النتائج وسيتم فتح ملفات بي دي اف لجميع المدارس.

اختر المدرسة التابع لها الطالب واضغط عليها ثم قم بالبحث عن اسم الطالب.

استخرج نتيجة الطالب بكل سهولة.

لا تزال وزارة التربية العراقية تقوم بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2023 لجميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع المحافظات، وتم الآن رفع نتائج الطلاب في محافظة بغداد الكرخ 2، ولم يعد متبقي سوا 7 محافظات فقط لم تقم بإعلان النتائج، وستقوم هذه المحافظات بإعلان النتائج فور انتهاء أعمال التصحيح مباشرة.