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نتيجة الصف الثاني عشر بالرقم المدني 2023 المربع الإلكتروني

D.A D.Aمنذ 52 دقيقة
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إنتهي طلاب نتيجة الصف الثاني عشر من اداء الامتحانات بالفترة الماضية وبات الكثير من الطلاب تسعي للحصول علي نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت بالرقم المدني، ورابط الحصول على نتائج الطلاب بالكويت عقب اعلان الوزارة عن النتائج حيث هناك حالة من التوتر الشديد من قبل الطلاب وأولياء الأمور من أجل استخراج نتيجة الطلاب بالكويت بالوقت الحالي، وباتت عمليات البحث مرتفعة في مؤشرات جوجل بالوقت الحالي بجميع المحافظات بالكويت وذلك من أجل الحصول علي نتائج الترم الثاني واعلنت مدارس بالكويت عن النتيجة واكدت الوزارة أن نتيجة طلاب الثانوي باتت متاحة الآن بجميع المدارس ويمكن للطلاب استخراج النتائج الكترونياً.

نتائج الطلبة بالرقم المدني 2023

واعلنت وزارة التربية الكويتية بالساعات الماضية عن قيام 41 مدرسة برفع نتائج الطلاب وجاري الان توفير النتائج بجميع المحافظات بالكويت لحضراتكم .

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةتميم الداري الابتدائية للبنينابتدائي
العاصمةعمره بنت حزم الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليأنجفة الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليالنجاح الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليبيان الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةالعمرية الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةسبيكة الخالد الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءالسرحة الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءتيماء الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءدرة بنت أبى سفيان الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيراسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرالمطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيربدرية العتيقي الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرحسين العسعوسى الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعمورية الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةبوبيان المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةسليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةغرناطة المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةمنيرة عثمان السعيد المتوسطة بناتمتوسط
حوليمسعود بن سنان المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةالمرقاب المتوسطة بناتمتوسط
الفروانيةسلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديابن القيم المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالخوارزمى المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالمنقف المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديام حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديبركة بنت النعمان المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديعبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءأبو تمام المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءالصليبية المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءعبدالله علي الصانع المتوسطة للبنينمتوسط
التربية الخاصةالرجاء المتوسطة للبنين – المشتركةمتوسط
التعليم الخاصام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركةمتوسط
مبارك الكبيرالحسن بن الهيثم المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةالروضة الثانوية للبناتثانوي عام
العاصمةجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةأم زياد الأشجعية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةابرق خيطان الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالمباركية الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةام عامر الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةجليب الشيوخ الثانوية للبنينثانوي عام
الأحمديأمة بنت خالد الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام العلاء الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديصفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديموضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبناتثانوي عام
الجهراءثابت بن قيس الثانوية للبنينثانوي عام
التربية الخاصةالرجاء الثانوية للبنين – المشتركةثانوي عام
التعليم الخاصالتضامن الاهلية الثانوية – المختلطثانوي عام
مبارك الكبيرالعدان الثانوية للبناتثانوي عام

نتيجة الصف الثاني عشر بالرقم المدني 2023

وأكدت وزارة التربية الكويتية بالساعات الماضية أن تم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي في الكويت بجميع المحافظات ويمكن للطلاب الان القيام بعملية استخراج النتائج بدون اي مشاكل وسوف نوفر لحضراتكم روابط مباشرة للحصول علي النتيجة من خلال موقعنا البديل .

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت

  1. للحصول على النتيجة فور اعتمادها عليكم الضغط على هذا الرابط وزارة التربية والتعليم الكويتية.
  2. إضافة الرقم المدني في الخانة الأولى.
  3. إدخال رقم التسلسلي.
  4. النقر على كلمة تحميل الشهادة وسوف تظهر فوراً.

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D.A D.Aمنذ 52 دقيقة
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