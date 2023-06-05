نتيجة الصف الثاني عشر بالرقم المدني 2023 المربع الإلكتروني

إنتهي طلاب نتيجة الصف الثاني عشر من اداء الامتحانات بالفترة الماضية وبات الكثير من الطلاب تسعي للحصول علي نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت بالرقم المدني، ورابط الحصول على نتائج الطلاب بالكويت عقب اعلان الوزارة عن النتائج حيث هناك حالة من التوتر الشديد من قبل الطلاب وأولياء الأمور من أجل استخراج نتيجة الطلاب بالكويت بالوقت الحالي، وباتت عمليات البحث مرتفعة في مؤشرات جوجل بالوقت الحالي بجميع المحافظات بالكويت وذلك من أجل الحصول علي نتائج الترم الثاني واعلنت مدارس بالكويت عن النتيجة واكدت الوزارة أن نتيجة طلاب الثانوي باتت متاحة الآن بجميع المدارس ويمكن للطلاب استخراج النتائج الكترونياً.

نتائج الطلبة بالرقم المدني 2023

واعلنت وزارة التربية الكويتية بالساعات الماضية عن قيام 41 مدرسة برفع نتائج الطلاب وجاري الان توفير النتائج بجميع المحافظات بالكويت لحضراتكم .

المنطقة التعليمية المدرسة المرحلة العاصمة تميم الداري الابتدائية للبنين ابتدائي العاصمة عمره بنت حزم الإبتدائية للبنات ابتدائي حولي أنجفة الإبتدائية للبنين ابتدائي حولي النجاح الإبتدائية للبنين ابتدائي حولي بيان الإبتدائية للبنات ابتدائي الفروانية العمرية الإبتدائية للبنات ابتدائي الفروانية سبيكة الخالد الإبتدائية للبنات ابتدائي الجهراء السرحة الابتدائية للبنين ابتدائي الجهراء تيماء الإبتدائية للبنات ابتدائي الجهراء درة بنت أبى سفيان الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير اسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير المطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير بدرية العتيقي الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير حسين العسعوسى الإبتدائية للبنين ابتدائي مبارك الكبير عبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنين ابتدائي مبارك الكبير عمورية الإبتدائية للبنات ابتدائي العاصمة بوبيان المتوسطة للبنات متوسط العاصمة سليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنين متوسط العاصمة غرناطة المتوسطة للبنات متوسط العاصمة منيرة عثمان السعيد المتوسطة بنات متوسط حولي مسعود بن سنان المتوسطة للبنين متوسط الفروانية المرقاب المتوسطة بنات متوسط الفروانية سلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي ابن القيم المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي الخوارزمى المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي المنقف المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي ام حكيم المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي بركة بنت النعمان المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي عبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنين متوسط الجهراء أبو تمام المتوسطة للبنين متوسط الجهراء الصليبية المتوسطة للبنين متوسط الجهراء عبدالله علي الصانع المتوسطة للبنين متوسط التربية الخاصة الرجاء المتوسطة للبنين – المشتركة متوسط التعليم الخاص ام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركة متوسط مبارك الكبير الحسن بن الهيثم المتوسطة للبنين متوسط العاصمة الروضة الثانوية للبنات ثانوي عام العاصمة جاسم محمد الخرافي الثانوية للبنين ثانوي عام العاصمة عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين ثانوي عام الفروانية أم زياد الأشجعية الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية ابرق خيطان الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية المباركية الثانوية للبنين ثانوي عام الفروانية ام عامر الأنصارية الثانوية للبنات ثانوي عام الفروانية جليب الشيوخ الثانوية للبنين ثانوي عام الأحمدي أمة بنت خالد الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي ام العلاء الأنصارية الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات ثانوي عام الأحمدي موضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبنات ثانوي عام الجهراء ثابت بن قيس الثانوية للبنين ثانوي عام التربية الخاصة الرجاء الثانوية للبنين – المشتركة ثانوي عام التعليم الخاص التضامن الاهلية الثانوية – المختلط ثانوي عام مبارك الكبير العدان الثانوية للبنات ثانوي عام

نتيجة الصف الثاني عشر بالرقم المدني 2023

وأكدت وزارة التربية الكويتية بالساعات الماضية أن تم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي في الكويت بجميع المحافظات ويمكن للطلاب الان القيام بعملية استخراج النتائج بدون اي مشاكل وسوف نوفر لحضراتكم روابط مباشرة للحصول علي النتيجة من خلال موقعنا البديل .

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت