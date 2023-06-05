مسلسل طائر الرفراف dailymotion الحلقة الاخيرة 36 مترجمة عربي احداث نارية يمكننا متابعة مسلسل طائر الرفراف حيث انه يعرض على عدد من المواقع الالكترونية والقنوات الفضائية كما انه من ضمن اقوي مسلسلات الدراما وكما حصل على نسبة مشاهدة عالية ومن خلال مقالنا سوف نقوم بإطلاعكم علي الاحداث الهامة والمنتظرة بالمسلسل التركي طائر الرفراق بالحلقة الاخيرة..

مسلسل طائر الرفراف dailymotion الحلقة الاخيرة 36

تتجسد احداث مسلسل طائر الرفراف حول عائلة الاغا حيث انها جمع بين علاقة الكراهية بين افرادها ويعمل الجد الأكبر للعائلة بالسيطرة علي الحفيد الأكبر بالعائلة والقيام باختيار له زوجته المستقبلية وانه رفض ذلك ويعرض كل يوم جمعة من كل أسبوع مترجم علي قناة ستار تي في التركية وان القناة العارضة للمسلسل تقوم بعرضه يوم السبت علي قناة ام بي سي فور بالعربي يمكن للجميع مشاهدة الحلقة مجاناً بدون ان يتم عرض اعلانات.

أبطال مسلسل طائر الرفراف

غولسون سانتير أوغلو.

ايرام التوغ .

ميرت رمضان ديمير.

عفراء ساراتش أوغلي.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل طائر الرفراف 36

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل طائر الرفراف من خلال التردد التالي وهو.

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

التردد: 10922.

يمكن لجميع محبي الاعمال التركية التمتع بمشاهدة الحلقة الاخيرة من المسلسل التركي طائر الرفراف والذي يعد من أكثر الأعمال نجاح وتميز وغير انه حصل على نسبة مشاهدة عالية ويمكن ان يعاد على قناة الفجر ويعرض ايضًا مترجم علي موقع ايجي بست او موقع قصة عشق التركي وقد تجسدت الشخصيات في تصوير وعرض حلقة مميز وتشتغل ببعض من الاحداث القوية .