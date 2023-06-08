التمهيدي الدور الاول : رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى pdf موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى pdf موقع نتائجنا يتم الاعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الأول في جميع المحافظات العراقية القادسية، صلاح الدين، السليمانية، واسط، النجف، بغداد، كركوك، الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، محافظة دهوك، أربيل، محافظة كربلاء، وكركوك كما انه تم انتهاء طلاب الصف سادس ابتدائي من امتحانات دور أول ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج التمهيدي الدور الاول ونعمل علي توفير النتائج فور توافرها بجموع المحافظات بالعراق .

نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى

الوزارة أعلنت عن نتيجة طلاب الصف السادس في محافظة الكرخ ولم تصدر أي بيان رسمي بخصوص موعد نشر نتائج باقي المحافظات.

يتم من خلاله نشر نتائج السادس الإبتدائي للدور الأول من العام الدراسي الحالي، ونلاحظ حاليا أن نسبة اكتمال عملية تصحيح أوراق الامتحانات وصلت 60 في المئة.

يمكن لكافة اولياء امور طلاب وطالبات الصف السادس الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني وبكل سهولة.

الاستعلام نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى pdf موقع نتائجنا

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ثم بعد ذلك سيجد أسامي كل المحافظات التي أعلنت عن النتائج من ضمنها المحافظة التي تدرس فيها.

النقر على عبارة تنزيل سوف تجدها مقابلة للمحافظتك

الاطلاع على القوائم الاسمية للناجحين والتي سيتم نشرها بصيغة pdf، كما يمكنك رؤية المعدل المتحصل عليه في دور أول من العام الدراسي الحالي 2022-2023

وجدير ان الوزارة أكدت ان عملية الانتهاء من رفع النتيجة جاري خلال الساعات القادمة .

وزارة التربية العراقية