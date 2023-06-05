نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم
نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم صرحت وزارة التربية والتعليم العراقي عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي ان الوزارة تقوم بإعتماد المحافظات بالوقت الحالي واعلنت عن العديد من المحافظات وجاري رفع باقي المحافظات ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم.
نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 موقع نتائجنا
تم انتهاء طلاب السادس التهميدي من اداء امتحانات في السبت قبل الماضي، ومنذ انتهاء الطلاب من اداء الإمتحانات ويمكننا الحصول علي رابط مباشر للحصول علي النتيجة.
الوزارة تقوم برفع النتائج ملفات بي دي أف ويمكن للجميع القيام بتحميل الملف والإطلاع علي النتيجة بدون اي مشاكل.
الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي
يمكننا ان نتعرف على النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي التمهيدي ويتم من خلال ان يتم القيام ببعض من الخظوات حيث اننا لابد من التعرف على كيفية تاكيد النتائج.
- الدخول على رابط نتائج الامتحانات عبر موقع نتيجة نت .
- الضغط على الاختيار نتائج السادس الابتدائي للعلم الدراسي 2022.
- فتح اختيارات بالعناوين التي قمنا بذكرها سابق.
- تضم خيارات المدارس وأسماء الطلاب والمعدلات، والنتائج بعنوان: ناجح، راسب، مكمل.
- تعمل الوزارة بالوقت الحالي علي رفع نتائج السادس التمهيدي بجموع المحافظات ولكن في وقت معين يتم تحديدة حيث تقوم بتوفير الملفات الخاصة بالعديد من المحافظات بالفترة الماضية.
- تم الاعلان عن العديد من المحافظات بالعراق وجاري رفع باقي المحافظات بعد ان يتم الانتهاء من اعمال التصحيح.