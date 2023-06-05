نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم صرحت وزارة التربية والتعليم العراقي عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي ان الوزارة تقوم بإعتماد المحافظات بالوقت الحالي واعلنت عن العديد من المحافظات وجاري رفع باقي المحافظات ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 موقع نتائجنا

تم انتهاء طلاب السادس التهميدي من اداء امتحانات في السبت قبل الماضي، ومنذ انتهاء الطلاب من اداء الإمتحانات ويمكننا الحصول علي رابط مباشر للحصول علي النتيجة.

الوزارة تقوم برفع النتائج ملفات بي دي أف ويمكن للجميع القيام بتحميل الملف والإطلاع علي النتيجة بدون اي مشاكل.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي

يمكننا ان نتعرف على النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي التمهيدي ويتم من خلال ان يتم القيام ببعض من الخظوات حيث اننا لابد من التعرف على كيفية تاكيد النتائج.