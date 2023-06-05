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تحميل كشوف PDF.. استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 وتنزيل نتائج سادس ابتدائي العراق عبر موقع نتائجنا

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023

مالك سيفمنذ 18 دقيقة
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استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023
استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023

شهدت الأيام الماضية زيادة البحث عبر “جوجل” حول استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 التي صدرت في عدد من المحافظات مثل الكرخ والرصافة ودهوك والنجف وذي قار والسلمانية، ووفقا لما ورد عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية فأن من المقرر أن يتم الانتهاء من اعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالرقم الامتحاني 2023 في كل المديريات التعليمية خلال هذا الأسبوع، وستقدم لكم أسرة “البديل” خلال السطور القادمة رابط موقع نتائجنا لاستخراج نتائج سادس ابتدائي العراق اونلاين.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023

من خلال اتباع خطوات بسيطة يمكنك عزيزي الطالب استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 إذا كانت أعمال التصحيح ورصد الدرجات قد اكتملت في محافظتك، حيث أن بعد الانتهاء من أعمال تجميع الدرجات واعطاء كل طالب حقه بدقة دون زيادة أو نقصان يتم نشر نتائج الامتحانات في ملفات pdf جاهزة للتحميل، ليتمكن كل الطلاب سواء كانوا راسبين او ناجحين من معرفة درجاتهم في كل المواد، ويمكنك تحميل نتائج سادس ابتدائي العراق من موقع نتائجنا.

تحميل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 PDF

والآن نترككم مع روابط تحميل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 PDF في عموم المحافظات من خلال ضغطة واحدة فقط:

المحافظةالحالةرابط النتيجة
نتائج السادس ابتدائي نينوىفي الانتظارقريبا
نتائج السادس ابتدائي ديالىفي الانتظارقريبا
نتائج السادس ابتدائي الكرخ 1ظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي الكرخ 2في الانتظارقريباً
نتائج السادس ابتدائي الكرخ 3ظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي الرصافة 1ظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي الرصافة 2في الانتظارقريباً
نتائج السادس ابتدائي الرصافة 3ظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي النجفظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي ذي قارفي الانتظارقريباً
نتائج السادس ابتدائي القادسيةظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي صلاح الدينظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي واسطفي الانتظارقريبا
نتائج السادس ابتدائي اربيلظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي السليمانيةظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي دهوكظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي الأنبارفي الانتظارقريباً
نتائج السادس ابتدائي بابلفي الانتظارقريباً
نتائج السادس ابتدائي البصرةفي الانتظارقريباً
نتائج السادس ابتدائي كربلاءظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي كركوكفي الانتظارقريباً
نتائج السادس ابتدائي ميسانفي الانتظارقريباً
نتائج السادس ابتدائي المثنىفي الانتظارقريباً

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مالك سيفمنذ 18 دقيقة
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