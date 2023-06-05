تحميل كشوف PDF.. استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 وتنزيل نتائج سادس ابتدائي العراق عبر موقع نتائجنا

شهدت الأيام الماضية زيادة البحث عبر “جوجل” حول استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 التي صدرت في عدد من المحافظات مثل الكرخ والرصافة ودهوك والنجف وذي قار والسلمانية، ووفقا لما ورد عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية فأن من المقرر أن يتم الانتهاء من اعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالرقم الامتحاني 2023 في كل المديريات التعليمية خلال هذا الأسبوع، وستقدم لكم أسرة “البديل” خلال السطور القادمة رابط موقع نتائجنا لاستخراج نتائج سادس ابتدائي العراق اونلاين.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023

من خلال اتباع خطوات بسيطة يمكنك عزيزي الطالب استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 إذا كانت أعمال التصحيح ورصد الدرجات قد اكتملت في محافظتك، حيث أن بعد الانتهاء من أعمال تجميع الدرجات واعطاء كل طالب حقه بدقة دون زيادة أو نقصان يتم نشر نتائج الامتحانات في ملفات pdf جاهزة للتحميل، ليتمكن كل الطلاب سواء كانوا راسبين او ناجحين من معرفة درجاتهم في كل المواد، ويمكنك تحميل نتائج سادس ابتدائي العراق من موقع نتائجنا.

تحميل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 PDF

والآن نترككم مع روابط تحميل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 PDF في عموم المحافظات من خلال ضغطة واحدة فقط: