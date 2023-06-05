apps1.moe.edu.kwresult result نتائج الطلبة بالرقم المدني الكويت 2023 بالرقم المدني وزارة التعليم الكويتية

نتائج الطلبة بالرقم المدني بالكويت 2023، احتلت نتائج الطلاب بالكويت على اهتمام كبير وذلك من جانب طلاب المرحلة المتوسطة والتمهيدي وأولياء أمورهم بالكويت، وقد جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية إتاحة النتائج الخاصة بالطلاب إلكترونيًا عبر رابط موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب استخراجه الآن بكل سهولة، وسنتابع معكم عبر موقعنا “البديل” خطوات معرفة موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية نتائج الطلاب 2023.

نتائج الطلبة بالرقم المدني بالكويت

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 5 يونيو الجاري، إتاحة النتائج الخاصة بطلبة وطالبات المعهد الديني للمرحلتين المتوسطة والتمهيدي عبر الإنترنت، وذلك من خلال رابط نتائج الطلبة بالرقم المدني بالكويت، والذي قامت بتفعيله، حتى يتم السماح للطلاب الحصول على درجات الاختبارات التي قدموها خلال الأيام الماضية، ويأتي ذلك في ظل اتباع الوزارة خطة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات التعليمية المختلفة ومن بينها استخراج النتائج عبر شبكة الإنترنت.

الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2023

نوضح فيما يلي الخطوات الواجب تطبيقها من جانب الطلبة والطالبات، الراغبين في الحصول على نتائج الطلبة بالرقم المدني بالكويت بعد أن أشارت لها وزارة التربية والتعليم باعتمادها رسميًا، بعد انتهاء جميع الإجراءات الخاصة برصد وتجميع الدرجات ومراجعتها، وقد قامت بذلك على قدم وساق داخل لجان شهدت إشراف كامل من جانب الوزارة، وقد جاءت خطوات الاستعلام كما يلي: