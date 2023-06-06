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NOW عاجل اليكم نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية الكويتية| نتائج الطلبة موقع المربع الالكتروني app.moe.edu.kw

نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

مالك سيفمنذ 12 دقيقة
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نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني
نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني، بدأت اليوم نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني في الظهور بعدد من المدن والمدارس، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية الكويتية عن انتهاء كافة الأعمال المتعلقة بالتصحيح ورصد الدرجات، وذلك بعدما انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة الصفوف الدراسية، لتتيح الوزارة الاستعلام عن نتائج الطلبة بالرقم المدني عبر موقع المربع الالكتروني كعادة كل عام.

نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

اليوم أعلنت وزارة التربية الكويتية عن ظهور نتائج طلاب الكويت 2023 لطلاب المرحلة المتوسطة والتمهيدي “المعهد الديني” عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية، حيث تم رفع كشوف النتائج عبر موقع الوزارة بنسبة نجاح كبيرة جدا، مما يدل على نجاح المنظومة التعليمية الحالية، وينتظر الطلاب في باقي المحافظات الاعلان عن نتائج طلاب الكويت 2023 الكترونيا وأيضا عبر المدارس في كافة المدن الكوينية.

رابط نتائج طلاب الكويت 2023

ومن المتوقع أن تعلن نتائج المرحلة الثانوية لطلاب الكويت 2023 خلال ساعات من الآن قبل بدء العام الدراسي الجديد، ويمكنكم الحصول على الدرجات والمجموع من خلال اتباع ما يلي:

  • قم بزيارة موقع وزارة التربية الكويتية.
  • اختر نتائج طلاب الكويت 2023.
  • حدد المرحلة الدراسية للطالب.
  • ادخل الرقم المدني للطالب.
  • اضغط على كلمة البحث عن النتيجة.
  • ستظهر لك فورا درجاتك في كل المواد.

اسماء المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت 2023

أكثر من 20 مدرسة قامت منذ قليل برفع نتائج طلاب الكويت 2023 في كافة الصفوف الدراسية، وهي:

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةمركز الخليل بن أحمد المشترك – محو أمية – رجالمحو الأمية
العاصمةمركز القادسية – محو أمية – نساء – المشتركمحو الامية
حوليمركز ام سلمة المشترك – محو أمية – نساءمحو أمية
الفروانيةمركز ابن تيمية – محو أمية – رجالمحو أمية
الفروانيةمركز سعود العبدالرزاق – محو أمية – رجال – المشتركمحو أمية
الفروانيةمركز مركز محمد ناهض العتيبي محو أمية رجالمحو أمية
الأحمديمركز أم حكيم – محو أمية – نساء – المشتركمحو أمية
الأحمديمركز أيوب حسين الأيوب المشترك الابتدائي رجالمحو أمية
الأحمديمركز اسماء بنت عميس – محو أمية – نساءمحو أمية
الأحمديمركز الصباحية – محو أمية – رجالمحو أمية
الأحمديمركز بدر – محو أمية – نساء – المشتركمحو أمية
الأحمديمركز رابعة العدوية – محو أمية – نساءمحو أمية
الأحمديمركز عمر بن الخطاب المشترك – محو أمية – رجالمحو أمية
الأحمديمركز غنيمة المرزوق المشترك الابتدائي نساءمحو أمية
الجهراءمركز الصليبية – محو أمية – نساءمحو أمية
الجهراءمركز النعيم – محو أمية – نساءمحو أمية
التربية الخاصةمركز الرجاء الابتدائي رجال محو الأمية الابتدائيمحو أمية
مبارك الكبيرمركز حفصة – محو أمية – نساءمحو أمية
مبارك الكبيرمركز عبدالله مشاري الروضان المشترك الابتدائيمحو أمية
العاصمةمركز القادسية المتوسط نساء -المشتركمتوسط – تعليم كبار
حوليمركز ام سلمة المشترك المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
حوليمركز علي بن أبي طالب المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز ابن تيمية المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز الفردوس المتوسط نساء – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز سعود العبدالرزاق المتوسط رجال – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الفروانيةمركز محمد ناهض العتيبي م. رجالمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز أم حكيم المتوسط نساء – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز أيوب حسين الأيوب المشترك المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز اسماء بنت عميس متوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز الصباحية المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز بدر المتوسط نساء – المشتركمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز رابعة العدوية متوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الاحمديمركز عبدالله سنان المشترك المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الاحمديمركز عمر بن الخطاب المشترك المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الاحمديمركز غنيمة المرزوق المشترك المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الجهراءمركز الصليبية المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
الجهراءمركز النعيم المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار
التربية الخاصةمركز الرجاء – رجال التربية الخاصة المتوسطةمتوسط – تعليم كبار
التربية الخاصةمركز الرجاء نساء التربية الخاصة المتوسطةمتوسط – تعليم كبار
مبارك الكبيرمركز عبدالله مشاري الروضان المشترك المتوسطمتوسط – تعليم كبار

أصبح بامكانك الآن الحصول على نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2023 عبر زيارة موقع المربع الالكتروني وتحديد المرحلة التي تنتمي إليها، لتحصل على بيان بدرجاتك في كافة المواد.

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مالك سيفمنذ 12 دقيقة
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