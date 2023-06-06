مشاهدة فيلم 4 John Wick مترجم موقع ايجي بست الرسمي egybest 

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مشاهدة فيلم 4 John Wick

فيلم جون ويك 4 او البعبع كما يطلق عليه من قبل محبي سلسلة الافلام في الدول العربية هو فيلم نيو نوار وهو تكملة لفيلم جون ويك الجزء الثالث وتم طرح الفيلم في 24 مارس الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي وبطولة كيانو ريفز وتوزع الفيلم من الصين واليابان شركة”فوجي فيلم” وتنظم الصوتيات للفيلم شركة “دولبي ديجيتال” وإستطاع الفيلم أن يحقق نجاح كبير للغاية وحالة من الترقب للجزء القادم من الفيلم وسيكون ملئ بالكثير من الاحداث المشوقة .

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