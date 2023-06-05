الان استعلم عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق بالرقم الامتحانى

نتيجة التمهيدي السادس الابتدائى الترم الثانى 2023 فى جميع المحافظات العراقية، حيث يتوجه الآلاف من طلاب وطالبات واولياء الامور بالبحث الان عن نتيجة الصف السادس الابتدائى التمهيدى الترم الثانى للعام الدراسى 2023 من خلال موقع نتائجنا المختص بإعلان النتيجة من قبل وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني، وذلك فى المحافظات التى تم الاعلان عن النتيجة بها مثل، محافظات الكرخ وصلاح الدين، والقادسية ، م خلال التقرير التالى نقدم لكم جميع المعلومات عن نتيجة الصف السادس الابتدائى التمهيد فى جميع المحافظات العراقية من خلال موقع نتائجنا:

نتيجة تمهيدى العراق الترم الثانى 2023:

عقب قيام وزارة التربية والتعليم العراقية بالاعلان عن نتيجة الكرخ 1 والكرخ 3 يوم الجمعة الماضية وبدأت نسبة البحث عن نتيجة الصف الثالث الابتدائى التمهيدي في العراق تكثر بنسبة كبيرة جدا ، حيث توجه الالاف من طلاب وطالبات وأولياء الأمور على البحث على رابط نتائجنا الذى تم اطلاقه من قبل وزارة التربية والتعليم فى العراق من أجل التسهيل على الطلاب والطالبات فى عملية الاستعلام عن النتيجة، والتى تم الاعلان عن نتيجتها تباعا فى العديد من المحافظات العراقية.

نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق 2023:

بعد قيام وزارة التربية والتعليم من الانتهاء من تصحيح اوراق إجابات امتحانات الصف السادس الابتدائى وتوجه الجميع بالبحث على رابط نتائجنا من أجل الاستعلام عن النتيجة ومن خلال الخطوات التالية تستطيع الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر: