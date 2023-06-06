المربع الإلكتروني للنتائج .. نتائج الثانوية العامة الكويت 2023 عبر موقع وزارة التربية moe.edu.kw

يبحث عدد كبير من الأهالي في الكويت عن نتائج الطلاب بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني للنتائج 2023، حيث أكدت وزارة التربية الكويتية على أنه سوف يتم الكشف عن نتائج جميع صفوف التعليم من المرحلة المتوسطة ومرحلة التمهيدي للعام الدراسي الحالي 2023، بداية من يوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2023، كما سوف يتم الكشف عن نتائج الثانوية للمعهد الديني يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023، ويمكن لجميع الطلاب استخراجها من خلال موقع المربع الإلكتروني التابع للوزارة.

المربع الإلكتروني للنتائج

يُعد موقع المربع الإلكتروني من أشهر المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، والذي ساعد الملايين من الطلاب خلال السنوات الماضية لاستخراج نتائجهم بسهولة من خلاله، حيث يوجد أكثر من 40 مدرسة لتعليم الكبار بين (محو أمية – متوسط) يتم إعلان نتائجها خلال هذه البوابة.

موقع وزارة التربية نتائج الثانوية العامة

أدت وزارة التربية في الكويت أنه يتم الآن العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات جميع المراحل التعليمية في كافة المحافظات.

كما صرحت أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الطلاب 2023 الكويت خلال الساعات القليلة القادمة.

وبعدها تكون متاحة عبر موقع وزارة التعليم الإلكتروني للتسهيل على جميع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة.

بينما يتم الإعلان عنها في العديد من المدارس الكويتية لكافة التخصصات بدولة الكويت.

وقامت عدد من المدارس برفع نتائجها على الموقع بالعاصمة الكويت.

والتي من ضمنها مدرسة عمرة بنت حزم الابتدائية للبنات بالعاصمة.

ومدرسة تميم الداري الابتدائية للبنين بالعاصمة.

نتائج الثانوية العامة بالرقم المدني

ولاستخراج نتائج الثانوية العامة بالرقم المدني يجب اتباع الخطوات التاليــــة:

التوجه إلى موقع وزارة التربية الكويتية.

إدخال الرقم التسلسلي.

كما يجب إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب.

الضغط على خانة الاستعلام عن النتيجة.