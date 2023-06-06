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Results رابط apps1.moe.edu.kw ظهرت نتائج الطلاب الكويت 2023 عبر المربع الالكتروني بالرقم المدني

ahmed samyمنذ 17 دقيقة
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رابط apps1.moe.edu.kw ظهرت نتائج الطلاب الكويت 2023 عبر موقع المربع الالكتروني بالرقم المدني، يواصل الآلاف من الطلاب في الكويت البحث علي مؤشرات جوجل عن نتائج الطلبة للفصل الدراسي الثاني 2023 التي أدي فيها الإمتحانات خلال الشهر الماضي خلال الفترة من 21-27 من شهر شهر مايو، وجريت دون أي شكاوي وعراقيل حتي إنتهت عمليات التصحيح أمس الأحد في كافة الكنترولات علي مستوي مديريات التربية بالكويت وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني.

نتائج الطلاب الكويت 2023

قالت وزارة التربية الكويتية، إنه سيتم إعلان نتائج الطلاب الكويت 2023 الفصل الدراسي الثاني بشكل متتالي عبر موقع المربع الإلكتروني فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات في المدارس وتحميل النتائج حتي يتمكن أبنائنا الطلاب من الإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني والتسلسل من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني.

رابط apps1.moe.edu.kw نتائج الطلاب الكويت 2023

وإليكم خطوات الدخول علي الموقع الإلكتروني للإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت الفصل الدراسي الثاني من خلال الدخول علي موقع المربع الإلكتروني ومعرفة النتائج بالرقم المدني ورقم التسلسل وفق تنفيذ الخطوات التالية:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية الكويت.

ثانيًا: ثم النقر علي أيقونة نتائج الطلاب الكويت 2023.

ثالثًا: الدخول علي موقع المربع الإلكتروني.

رابعًا: ثم عليك إدخال الرقم المدني.

خامسًا: القيام بإدخال رقم التسلسل الخاص بك والنقر علي كلمة بحث وعرض النتائج.

نتائج الطلاب الكويت 2023 الإبتدائي والثانوي

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةتميم الداري الابتدائية للبنينابتدائي
العاصمةعمره بنت حزم الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليأنجفة الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليالنجاح الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليبيان الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةالعمرية الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةسبيكة الخالد الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءالسرحة الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءتيماء الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءدرة بنت أبى سفيان الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيراسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرالمطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيربدرية العتيقي الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرحسين العسعوسى الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعمورية الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةبوبيان المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةسليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةغرناطة المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةمنيرة عثمان السعيد المتوسطة بناتمتوسط
حوليمسعود بن سنان المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةالمرقاب المتوسطة بناتمتوسط
الفروانيةسلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديابن القيم المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالخوارزمى المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالمنقف المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديام حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديبركة بنت النعمان المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديعبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءأبو تمام المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءالصليبية المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءعبدالله علي الصانع المتوسطة للبنينمتوسط
التربية الخاصةالرجاء المتوسطة للبنين – المشتركةمتوسط
التعليم الخاصام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركةمتوسط
مبارك الكبيرالحسن بن الهيثم المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةالروضة الثانوية للبناتثانوي عام
العاصمةجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةأم زياد الأشجعية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةابرق خيطان الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالمباركية الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةام عامر الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةجليب الشيوخ الثانوية للبنينثانوي عام
الأحمديأمة بنت خالد الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديام العلاء الأنصارية الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديصفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديموضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبناتثانوي عام
الجهراءثابت بن قيس الثانوية للبنينثانوي عام
التربية الخاصةالرجاء الثانوية للبنين – المشتركةثانوي عام
التعليم الخاصالتضامن الاهلية الثانوية – المختلطثانوي عام
مبارك الكبيرالعدان الثانوية للبناتثانوي عام
مبارك الكبيرعبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنينثانوي عام

 

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ahmed samyمنذ 17 دقيقة
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