Results رابط apps1.moe.edu.kw ظهرت نتائج الطلاب الكويت 2023 عبر المربع الالكتروني بالرقم المدني
رابط apps1.moe.edu.kw ظهرت نتائج الطلاب الكويت 2023 عبر موقع المربع الالكتروني بالرقم المدني، يواصل الآلاف من الطلاب في الكويت البحث علي مؤشرات جوجل عن نتائج الطلبة للفصل الدراسي الثاني 2023 التي أدي فيها الإمتحانات خلال الشهر الماضي خلال الفترة من 21-27 من شهر شهر مايو، وجريت دون أي شكاوي وعراقيل حتي إنتهت عمليات التصحيح أمس الأحد في كافة الكنترولات علي مستوي مديريات التربية بالكويت وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني.
نتائج الطلاب الكويت 2023
قالت وزارة التربية الكويتية، إنه سيتم إعلان نتائج الطلاب الكويت 2023 الفصل الدراسي الثاني بشكل متتالي عبر موقع المربع الإلكتروني فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات في المدارس وتحميل النتائج حتي يتمكن أبنائنا الطلاب من الإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني والتسلسل من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني.
رابط apps1.moe.edu.kw نتائج الطلاب الكويت 2023
وإليكم خطوات الدخول علي الموقع الإلكتروني للإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت الفصل الدراسي الثاني من خلال الدخول علي موقع المربع الإلكتروني ومعرفة النتائج بالرقم المدني ورقم التسلسل وفق تنفيذ الخطوات التالية:
أولًا: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية الكويت.
ثانيًا: ثم النقر علي أيقونة نتائج الطلاب الكويت 2023.
ثالثًا: الدخول علي موقع المربع الإلكتروني.
رابعًا: ثم عليك إدخال الرقم المدني.
خامسًا: القيام بإدخال رقم التسلسل الخاص بك والنقر علي كلمة بحث وعرض النتائج.
نتائج الطلاب الكويت 2023 الإبتدائي والثانوي
|المنطقة التعليمية
|المدرسة
|المرحلة
|العاصمة
|تميم الداري الابتدائية للبنين
|ابتدائي
|العاصمة
|عمره بنت حزم الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|حولي
|أنجفة الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|حولي
|النجاح الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|حولي
|بيان الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الفروانية
|العمرية الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الفروانية
|سبيكة الخالد الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الجهراء
|السرحة الابتدائية للبنين
|ابتدائي
|الجهراء
|تيماء الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|الجهراء
|درة بنت أبى سفيان الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|اسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|المطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|بدرية العتيقي الابتدائية للبنات
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|حسين العسعوسى الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|عبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنين
|ابتدائي
|مبارك الكبير
|عمورية الإبتدائية للبنات
|ابتدائي
|العاصمة
|بوبيان المتوسطة للبنات
|متوسط
|العاصمة
|سليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنين
|متوسط
|العاصمة
|غرناطة المتوسطة للبنات
|متوسط
|العاصمة
|منيرة عثمان السعيد المتوسطة بنات
|متوسط
|حولي
|مسعود بن سنان المتوسطة للبنين
|متوسط
|الفروانية
|المرقاب المتوسطة بنات
|متوسط
|الفروانية
|سلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|ابن القيم المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|الخوارزمى المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|المنقف المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|ام حكيم المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|بركة بنت النعمان المتوسطة للبنات
|متوسط
|الأحمدي
|عبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنين
|متوسط
|الأحمدي
|عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|أبو تمام المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|الصليبية المتوسطة للبنين
|متوسط
|الجهراء
|عبدالله علي الصانع المتوسطة للبنين
|متوسط
|التربية الخاصة
|الرجاء المتوسطة للبنين – المشتركة
|متوسط
|التعليم الخاص
|ام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركة
|متوسط
|مبارك الكبير
|الحسن بن الهيثم المتوسطة للبنين
|متوسط
|العاصمة
|الروضة الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|العاصمة
|جاسم محمد الخرافي الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|العاصمة
|عيسى أحمد الحمد الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الفروانية
|أم زياد الأشجعية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|ابرق خيطان الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|الربيع بنت معوذ الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|المباركية الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الفروانية
|ام عامر الأنصارية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الفروانية
|جليب الشيوخ الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|الأحمدي
|أمة بنت خالد الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|ام العلاء الأنصارية الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|صفية بنت عبدالمطلب الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الأحمدي
|موضى سلطان العيسى المشتركة الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|الجهراء
|ثابت بن قيس الثانوية للبنين
|ثانوي عام
|التربية الخاصة
|الرجاء الثانوية للبنين – المشتركة
|ثانوي عام
|التعليم الخاص
|التضامن الاهلية الثانوية – المختلط
|ثانوي عام
|مبارك الكبير
|العدان الثانوية للبنات
|ثانوي عام
|مبارك الكبير
|عبدالله المبارك الصباح الثانوية للبنين
|ثانوي عام