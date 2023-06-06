Results رابط apps1.moe.edu.kw ظهرت نتائج الطلاب الكويت 2023 عبر المربع الالكتروني بالرقم المدني

رابط apps1.moe.edu.kw ظهرت نتائج الطلاب الكويت 2023 عبر موقع المربع الالكتروني بالرقم المدني، يواصل الآلاف من الطلاب في الكويت البحث علي مؤشرات جوجل عن نتائج الطلبة للفصل الدراسي الثاني 2023 التي أدي فيها الإمتحانات خلال الشهر الماضي خلال الفترة من 21-27 من شهر شهر مايو، وجريت دون أي شكاوي وعراقيل حتي إنتهت عمليات التصحيح أمس الأحد في كافة الكنترولات علي مستوي مديريات التربية بالكويت وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني.

نتائج الطلاب الكويت 2023

قالت وزارة التربية الكويتية، إنه سيتم إعلان نتائج الطلاب الكويت 2023 الفصل الدراسي الثاني بشكل متتالي عبر موقع المربع الإلكتروني فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات في المدارس وتحميل النتائج حتي يتمكن أبنائنا الطلاب من الإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني والتسلسل من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني.

رابط apps1.moe.edu.kw نتائج الطلاب الكويت 2023

وإليكم خطوات الدخول علي الموقع الإلكتروني للإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت الفصل الدراسي الثاني من خلال الدخول علي موقع المربع الإلكتروني ومعرفة النتائج بالرقم المدني ورقم التسلسل وفق تنفيذ الخطوات التالية:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية الكويت.

ثانيًا: ثم النقر علي أيقونة نتائج الطلاب الكويت 2023.

ثالثًا: الدخول علي موقع المربع الإلكتروني.

رابعًا: ثم عليك إدخال الرقم المدني.

خامسًا: القيام بإدخال رقم التسلسل الخاص بك والنقر علي كلمة بحث وعرض النتائج.

نتائج الطلاب الكويت 2023 الإبتدائي والثانوي