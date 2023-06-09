“سجل دلوقتي واصرف ال 1000 جنية” هنا رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي وزارة القوى العاملة

تعمل وزارة القوى العاملة المصرية خلال العام الحالي 2023 على مساعدة فئات كثيرة من العمالة الغير منتظمة، وذلك من خلال فتح باب تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي، حيث يهدف البرنامج لتوصيل الدعم لعدد ضخم من المواطنين، حيث يبلغ قيمة الدعم ألف جنية مصري يوزع على عدد كبير من المواطنين في مصر، كما يمكن للعاملين في الأعمال اليدوية وسائقي المواصلات العامة والأعمال الحرفية والبسيطة التسجيل في المنحة والاستفادة منها، ونوفر لكم من خلال هذا التقرير رابط استعلام البحث عن منحة العمالة الغير منتظمة Mom manpower gov eg رابط وزارة القوى العاملة المصرية.

وزارة القوى العاملة العمالة الغير منتظمة

وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة عبد الوهاب خضر، بأنه بعد إنشاء الصندوق يكون من حق كل عامل غير منتظم في العمالة بمصر، ويسمح له بتسجيل اسمه في وزارة القوى العاملة لكي يحصل على مبلغ رمزي لم يتحدد حتى الآن، كما يمكن الحصول على امتيازات العمالة الغير منتظمة والتي تتمثل في أربعة منح كل عام، والتي تشمل الإعانات ووثائق التأمين على الحياة التي تبدأ من 10 آلاف جنية وحتى 200 الف جنيه.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2023

صورة البطاقة الشخصية سارية المفعول. الأوراق التي تثبت عدم وجود دخل خاص بالعامل. إحضار طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص. مستند شامل جميع البيانات الشخصية. شهادة ميلاد حديثة للمتقدم.

رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي

وللتسجيل في العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي يجب إتباع الخطوات التالية: