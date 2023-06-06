تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنية manpower gov eg رابط التسجيل في منحة السيسي ١٠٠٠ جنيه عبر الموبايل

تتزايد عمليات البحث حول طريقة تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنية، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال في الأول من مايو السابق، وأتاحت وزارة القوى العاملة إمكانية التسجيل في المنحة بخطوات سهلة، وحددت الوزارة التسجيل للراغبين للحصول على منحة ألف جنية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وحذرت الوزارة المواطنين من محاولات النصب عليهم والتأكد من لينك الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت قبل التسجيل، ولهذا نقدم لكم رابط تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة WWW manpower gov eg.

موقع وزارة القوى العاملة

يرغب الكثير من المواطنين من معرفة طريقة التسجيل في العمالة الغير منتظمة للحصول على مبلغ 1000 جنية والرقم الخاص بهم، وقد خصصت وزارة القوى العاملة رقم تليفون 01212201303 لاستقبال الاستفسارات من خلال الواتس اب، وقد وصلت عدد الاستفسارات حتى الآن إلى ما يقرب من 139 ألف استفسار، ومعظمها شكاوى لا تخص العمالة الغير منتظمة وإنما تخص بعض المصانع والمصابون بحالات مرضية.

ما هي الأوراق المطلوبة للعمالة الغير منتظمة؟

صورة البطاقة الشخصية للعامل المتقدم تكون سارية المفعول. تقديم مستندات شاملة تحتوى على كافة البيانات الشخصية للمتقدم. مستندات تثبت عدم وجود دخل ثابت للعامل. تقديم شهادة ميلاد حديثة للمتقدم. طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنية

ولجميع العاملين بالعمالة الغير منتظمة في جمهورية مصر العربية، يمكنكم الحصول على الدعم 1000 جنية من خلال التسجيل باستخدام النقاط التاليـــة:

الدخول على لينك منحة العمالة الغير منتظمة.

الضغط على إنشاء حساب جديد.

وإدخال جميع البيانات المطلوبة وتشمل (الرقم القومي – الاسم رباعي – تاريخ الميلاد – الموقف التأميني – المهنة – رقم الهاتف – الموقف من التجنيد – العنوان – الحالة الاجتماعية).

بينما يتم الضغط على كلمة حفظ.