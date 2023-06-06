NOW “نتيجتك هنا” موقع وزارة التربية نتائج الثانوية العامة 2023 بالرقم المدني moe.edu.kw

موقع وزارة التربية نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت، تستمر وزارة التربية والتعليم الكويتية في إعلان نتائج الطلاب الكويت 2023 الفصل الدراسي الثاني للمرحلة “الابتدائية، المتوسطة، الثانوية” بالرقم المدني عبر الرابط الرسمي للوزارة، حيث سيتم ظهور نتائج الثانوية العامة الكويت 2023 المعهد الديني صباح اليوم الثلاثاء 6 يونيو موقع المربع الإلكتروني في جميع المدارس، وسنتابع معكم قائمة بأسماء المدارس التي رفعت نتائج الطلبة الثانوية العامة 2023.

موقع وزارة التربية نتائج الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة ويتم إعلان نتائج الطلاب الكويت 2023 الثانوية العامة بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني، ويأمل طلاب الثانوية بالكويت في الحول على أعلى الدرجات وتحقيق المجاميع التي كانوا يحلمو بها، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم الكويتية على حصول كل طالب على حقه بشفافية تامة.

ومن الجدير بالذكر أن تم إعلان نتائج الطلبة بالرقم المدني في الكويت يوم الاثنين الموافق 5 يونيو وقد تم تحميل كشوفات جميع المدارس الكويتية.

نتائج الطلاب الكويت 2023 الرقم المدني الثانوية العامة

يتيح موقع وزارة التربية نتائج الثانوية العامة 2023 خدمة الاستعلام على النتائج فور رفع المدارس الكشوفات من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية نتائج الطلاب 2023 من خلال هذه الحطوات:-

الدخول على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية الكويتية .

. اضغط على قائمة الطالب.

الضغط على اختيار نتائج الطلبة.

ادخال الرقم المدني الخاص بالطالب.

كتابة رقم التسلسل الخاص بالطالب.

الضغط على تحميل الشهادة.

المدارس التي رفعت نتائج الطلاب 2023 الكويت