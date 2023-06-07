مبروك للجميع.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 ترم ثاني برقم الجلوس اليوم السابع (مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية – وزارة التربية والتعليم – بوابة التعليم الأساسي)

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية2023 محرك بحث جوجل، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عنها في القريب العاجل؛ وذلك بعد أن قامت عدة محافظات بالاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ومن بينها محافظة القاهرة والجيزة ودمياط وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية وبني سويف ولكن بات الأمر قريبًا بالنسبة لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 فكلها ساعات ويتم الإعلان عنها.

ونحن سوف نقوم بالاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية2023 فور ظهورها مع عرض الخطوات لكيفية الحصول عليها والرابط الرسمي للموقع ونتمنى التوفيق لجميع طلاب المرحلة الإعدادية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

أوضحت بعض المواقع الرسمية أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية2023 قبل نهاية الأسبوع الحالي وذلك بعد أن يقوموا بمراجعة الأوراق وجمع درجات الترم الأول والثاني معًا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد رابط خاص بعرض نتيجة كل محافظة، وذلك لكي يسهل على الطلاب الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني وذلك فور ظهورها مباشرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

– الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية.

http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/Natigaa.aspx

– الدخول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

– إدخال بيانات الطالب بشكل صحيح.

– الضغط على عرض النتيجة.

وهذا هو الرابط الرسمي المباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية2023 http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/Natigaa.aspx

وبعد ذلك ستظهر لك نتيجة الطالب وما تحتويه من درجات في كل المواد الدراسية المقررة عليه مع المجموع الكلي ودرجات المواد التي لم يتم إضافتها للمجموع.

درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية الترم الثاني2023

وتكون الدرجات موزعة كالآتي:

– اللغة العربية: 80 درجة

– اللغة الأجنبية: 60 درجة

– الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

– الرياضيات: 60 درجة

– العلوم: 40 درجة

مجموع درجات الشهادة الإعدادية تكون من 280 درجة يتم تقسيمها إلى 140 درجة للترم الأول، ومثلها للترم الثاني، لتكون درجة النجاح في نهاية السنة من 140 درجة بنسبة مئوية 50%، بدون المواد التي لا تضاف للمجموع وهي التربية الدينية والتربية الفنية، والحاسب الآلي.

والجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية أعلنت أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لجميع مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية2023 على مستوى 12 إدارة تعليمية وستظهر قريبًا على الموقع الإلكتروني.