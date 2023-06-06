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apps1.moe.edu.kw قائمة المدارس التي رفعت النتائج الطلاب جميع المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي

محمد مجديمنذ 15 دقيقة
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قائمة المدارس التي رفعت النتائج الطلاب
قائمة المدارس التي رفعت النتائج الطلاب

apps1.moe.edu.kw في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل عملية الوصول إلى النتائج التعليمية، أعلنت وزارة التربية في الكويت عن استحداث خدمة جديدة تتيح للطلاب وأولياء الأمور استخراج نتائج الطلاب بواسطة الاسم أو الرقم المدني عبر موقع الوزارة وموقع المربع الإلكتروني للنتائج الطلاب حيث يصبح من السهل للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتائج الامتحانات بشكل فوري ومباشر دون الحاجة إلى زيارة المدارس أو الانتظار لاستلام النتائج بواسطة ورقة مطبوعة.

وزارة التربية المربع الالكتروني نتائج الطلبة apps1.moe.edu.kw

يعد موقع وزارة التربية الرسمي هو الوجهة الرئيسية للاستعلام عن نتائج الطلاب. يمكن للأفراد البحث عن رابط “استخراج النتائج” والنقر عليه للوصول إلى صفحة البحث المخصصة. بعد ذلك، يتعين على الطالب أو ولي الأمر إدخال اسم الطالب أو رقمه المدني في الحقل المخصص. يتم توجيههم بعد ذلك إلى صفحة النتائج التي تعرض النتيجة المرتبطة بالطالب.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 المربع الالكتروني

استعلم عن نتائج الطلاب في الكويت جميع المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي وذلك من خلال اتباع الآتي..

أولا توجه إلى موقع وزارة التربية الكويتية المربع الالكتروني.
ثانياً يجب كتابة الرقم المدني الخاص بك.
ثالثا إدخال رقم التسلسل في المكان المناسب.
أخيرا النقر فوق زر تحميل الشهادة لكي تظهر على الفور.

قائمة المدارس التي رفعت النتائج الكويت الأحمدي 2023

الاحمدىمركز أم حكيم – محو أمية – نساء – المشتركمحو أمية
الأحمديمركز اسماء بنت عميس – محو أمية – نساءمحو أمية
الأحمديمركز الصباحية – محو أمية – رجالمحو أمية
الأحمديمركز بدر – محو أمية – نساءمحو أمية
الأحمديمركز رابعة العدوية – محو أمية – نساءمحو أمية
الأحمديمركز أيوب حسين الأيوب المشترك المتوسطمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز اسماء بنت عميس –  نساءمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز الصباحية المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز عبدالله سنان المشترك المتوسط رجالمتوسط – تعليم كبار
الأحمديمركز غنيمة المرزوق المشترك المتوسط نساءمتوسط – تعليم كبار

إلى هنا نكون نشرنا لكم apps1.moe.edu.kw قائمة المدارس التي رفعت النتائج الطلاب جميع المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي.

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محمد مجديمنذ 15 دقيقة
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