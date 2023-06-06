apps1.moe.edu.kw في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل عملية الوصول إلى النتائج التعليمية، أعلنت وزارة التربية في الكويت عن استحداث خدمة جديدة تتيح للطلاب وأولياء الأمور استخراج نتائج الطلاب بواسطة الاسم أو الرقم المدني عبر موقع الوزارة وموقع المربع الإلكتروني للنتائج الطلاب حيث يصبح من السهل للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتائج الامتحانات بشكل فوري ومباشر دون الحاجة إلى زيارة المدارس أو الانتظار لاستلام النتائج بواسطة ورقة مطبوعة.

وزارة التربية المربع الالكتروني نتائج الطلبة apps1.moe.edu.kw

يعد موقع وزارة التربية الرسمي هو الوجهة الرئيسية للاستعلام عن نتائج الطلاب. يمكن للأفراد البحث عن رابط “استخراج النتائج” والنقر عليه للوصول إلى صفحة البحث المخصصة. بعد ذلك، يتعين على الطالب أو ولي الأمر إدخال اسم الطالب أو رقمه المدني في الحقل المخصص. يتم توجيههم بعد ذلك إلى صفحة النتائج التي تعرض النتيجة المرتبطة بالطالب.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 المربع الالكتروني

استعلم عن نتائج الطلاب في الكويت جميع المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي وذلك من خلال اتباع الآتي..

أولا توجه إلى موقع وزارة التربية الكويتية المربع الالكتروني.

ثانياً يجب كتابة الرقم المدني الخاص بك.

ثالثا إدخال رقم التسلسل في المكان المناسب.

أخيرا النقر فوق زر تحميل الشهادة لكي تظهر على الفور.

قائمة المدارس التي رفعت النتائج الكويت الأحمدي 2023

الاحمدى مركز أم حكيم – محو أمية – نساء – المشترك محو أمية الأحمدي مركز اسماء بنت عميس – محو أمية – نساء محو أمية الأحمدي مركز الصباحية – محو أمية – رجال محو أمية الأحمدي مركز بدر – محو أمية – نساء محو أمية الأحمدي مركز رابعة العدوية – محو أمية – نساء محو أمية الأحمدي مركز أيوب حسين الأيوب المشترك المتوسط متوسط – تعليم كبار الأحمدي مركز اسماء بنت عميس – نساء متوسط – تعليم كبار الأحمدي مركز الصباحية المتوسط رجال متوسط – تعليم كبار الأحمدي مركز عبدالله سنان المشترك المتوسط رجال متوسط – تعليم كبار الأحمدي مركز غنيمة المرزوق المشترك المتوسط نساء متوسط – تعليم كبار

إلى هنا نكون نشرنا لكم apps1.moe.edu.kw قائمة المدارس التي رفعت النتائج الطلاب جميع المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي.