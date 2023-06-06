service.azhar.eg/natiga اعتماد وظهور ونشر نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2023 اليوم على موقع بوابة الازهر الالكترونية

إعلان نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية اليوم service.azhar.eg/natiga،،،، بفرحة واعتزاز، يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مصر إعلان نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي. وفي خطوة تعزز من سرعة وتوفر الوصول إلى النتائج، أعلنت وزارة الأوقاف والتعليم الأزهري أنه سيتم اعتماد ونشر النتائج على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية اليوم.

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2023

تعد بوابة الأزهر الإلكترونية مصدرًا موثوقًا ومعتمدًا للمعلومات التعليمية والإدارية في المؤسسات الأزهرية. ومن خلال هذا الموقع، يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى زيارة المدارس أو الانتظار لاستلام النتائج بواسطة ورقة مطبوعة.

نتيجة الاعدادية الازهرية

نتيجة الابتدائية الازهرية

للوصول إلى نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية service.azhar.eg/natiga او رابط اخر https://natiga.azhar.eg/results2023.html على الرابط المقدم من وزارة الأوقاف والتعليم الأزهري.

ابحث عن رابط “اعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية” وانقر عليه.

ستتم توجيهك إلى صفحة البحث المخصصة حيث يمكنك إدخال معلومات الطالب، مثل الاسم أو الرقم التعريفي.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، ستعرض النتائج المتعلقة بالطالب على الشاشة.

يجب على الطلاب وأولياء الأمور أن يتأكدوا من صحة الروابط والمواقع المستخدمة للاستعلام عن النتائج وأن يتحققوا من مصداقيتها. يجب أن يتم الوصول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الروابط الرسمية المقدمة من وزارة الأوقاف والتعليم الأزهري.

تتطلع وزارة الأوقاف والتعليم الأزهري إلى رؤية الطلاب يتلقون نتائجهم بفرحة وتحقيق نجاحهم في الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية. كما تتمنى لهم مسيرة تعليمية مشرقة ومليئة بالإنجازات في المراحل الدراسية المقبلة.