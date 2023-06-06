شرح بالخطوات ولينك تقديم رياض الاطفال إلكترونيا الجيزة والقاهرة والاسكندرية والمحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم tansikgprim.emis.gov.eg

“قدم الآن” – رابط تقديم رياض الأطفال 2023 ، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم في مصر إلى تسهيل عملية تقديم الطلاب لرياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024. وفي إطار جهودها لتحقيق ذلك ضمن تقديم رياض الاطفال الجيزة والقاهرة والاسكندرية، أعلنت الوزارة عن رابط تقديم رياض الأطفال عبر الموقع الرسمي للوزارة: tansikgprim.emis.gov.eg.

تقديم رياض الاطفال 2023 القاهرة والاسكندرية والجيزة وجميع المحافظات

تقديم رياض الاطفال التجريبي وازهر، يعد هذا الموقع الرسمي للوزارة هو وجهة الاستعلام الرئيسية لتقديم رياض الأطفال. ومن خلال هذا الموقع، يمكن لأولياء الأمور تقديم طلابهم بسهولة ويسر، مع الالتزام بالإجراءات والمواعيد الرسمية المحددة.

إليك الخطوات اللازمة لتقديم رياض الأطفال عبر الموقع الرسمي

قم بزيارة الموقع الرسمي للوزارة على الرابط tansikgprim.emis.gov.eg.

ستظهر لك صفحة البداية، حيث يمكنك الاطلاع على المعلومات الأساسية والإرشادات.

انقر على زر “قدم الآن” أو “تقديم طلب رياض الأطفال”، وسيتم توجيهك إلى صفحة التقديم.

قم بملء النموذج المطلوب بمعلومات الطالب والأسرة، مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، العنوان، ومعلومات الاتصال.

تأكد من تزويد جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا emis gov eg تقديم رياض الاطفال الاسكندرية

بعد إكمال النموذج، اضغط على زر “إرسال” أو “تقديم” لإرسال الطلب.

يجب على الأهل الانتباه إلى أنه يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم رياض الأطفال ومراعاة المتطلبات المحددة من قبل ومتابعة لنتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، ينبغي التأكد من صحة الروابط والمواقع المستخدمة والحصول على المعلومات الرسمية من المصادر الموثوقة.

تسعى وزارة التربية والتعليم في مصر لتيسير وتسهيل العملية التعليمية وتوفير فرص التعليم الجيد للأطفال في مرحلة رياض الأطفال. نتمنى لجميع الأهل والأطفال التوفيق والنجاح في هذه المرحلة الهامة من مسيرتهم التعليمية.