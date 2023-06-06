عاجل نتائج واسماء الفائزين في منحة 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة بالخطوات عبر موقع وزارة القوى العاملة

اسماء الفائزين في منحة 1000 جنيه، أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر عن الفائزين بمنحة العمالة الغير منتظمة، وذلك في إطار دعم العمالة غير المنتظمة وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم. وقد تم تسليم أولى الدفعات للفائزين بقيمة 1000 جنية، تعكس هذه المنحة حرص الحكومة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء المالي عنهم. وتأمل الحكومة أن تكون هذه المنحة نقطة تحول إيجابية في حياة العمالة غير المنتظمة وأن تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

اسماء الفائزين في منحة 1000 جنيه

تأتي هذه المنحة كجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمساعدة العمالة غير المنتظمة التي تعاني من ضعف الدخل أو عدم وجود وظيفة ثابتة. تهدف هذه المنحة إلى تخفيف الأعباء المالية وتوفير الدعم الضروري لهؤلاء العمال في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.

منحة العمالة غير منتظمة معرفة الفائزين

تم تحديد مجموعة من الفائزين بمنحة العمالة الغير منتظمة بعد عملية فحص ومراجعة دقيقة للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة. وبناءً على ذلك، تم تسليم الدفعات الأولى للفائزين بقيمة 1000 جنية.

يتم توزيع هذه المنحة على الفائزين بشكل منتظم ومن خلال آلية محددة تضمن تحويل المبلغ المالي المناسب إلى حساباتهم البنكية المحددة في المواعيد المحددة أيضًا.

تهيب وزارة القوى العاملة بالفائزين الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تلقي المنحة والتحقق من صحة البيانات المقدمة لضمان استلام المبلغ المالي بشكل سليم وفي الوقت المناسب.

خطوات الاستعلام عن أسماء الفائزين في منحة 1000 جنيه

ادخل على الرابط وزارة القوى العاملة .

اختار من الخدمات الاستعلام عن المنحة.

اضغط عل اللينك الخاص بالاستعلام عم وجود مستحقات جديدة.

انقر على أيقونة استعلام مستحقات المنحة.

سجل بياناتك مثل اسم الرباعي ورقم الرقم القومي.

المستندات المطلوبة في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

نسخة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

تقديم ما يثبت اشتراك للعاملين بالقطاع الخاص.

تقديم صحيفة بيانات أساسية،وذلك في حالة وجود مدد سابقة.

تقديم ما يثبت ان المؤمن عليه يحصل على الاشتراك السابقة أو استحقاقه لمعاش آخر.

إحضار تقرير طبي من الجهة الطبية المختصة

تقديم شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية، صادرة من الجمعية الزراعية .

إحضار بيان بتدرج المهنة، صادر من إدارة الأحوال المدنية.