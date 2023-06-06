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نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت المعهد الديني بالرقم المدني والاسم |رابط نتائج المعهد الديني 2023 في الكويت apps1.moe.edu.kw 

Admin 2منذ ساعة واحدة
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نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت تصدرت كأكثر الموضوعات بحثاً على محرك جوجل خلال الساعات الأخيرة الماضية ومازال، حيث ينتظر الكثير من الطلبة والطالبات بالمرحلة المتوسطة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 المعهد الديني الكويت وسط حالة من الترقب والقلق ، فتعد الثانوية من من أهم المراحل التعليمية في الكويت وبجميع الدول العربية لطلاب وأولياء أمورهم، نظراً لتحديد مصيرهم في تحديد مستقبلهم للجامعة والعمل، ومع حالة تكثيف البحث نستعرض خلال هذا التقرير الموعد المحدد من الوزارة لاعتماد وظهور نتائج الثانوية العامة بالرقم المدني 2023 الكويت عبر الرابط الرسمي.

نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت

منذ ان انتهت الاختبارات النهائية لطلاب الثانوية العامة بجميع المحافظات الكويتية، وبدأت معها مرحلة قلق وتوتر الطلبة وأولياء أمورهم ترقباً لإعلان وزارة التربية والتعليم بالكويت الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بالرقم المدني، وذلك بعد أنتهاء عمليات التصحيح و المراجعة النهائية، ومع قلق و تكثيف بحث الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة، أصدرت وزارة التربية بياناً نذكر من خلاله انه نتائج الثانوية العامة المعهد الديني 2023 سيكون مساء اليوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، ولمعرفة لينك استخراج النتيجة ستجدونها في السطور التالية.

رابط نتائج المعهد الديني 2023 في الكويت

يمكن طلاب الثانوية العامة 2023 الكويت المعهد الديني يمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2023 الكويت من خلال الدخول عبر رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية الكويتية من خلال الرابط التالي من هنا.

اسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت ثانوي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم بالكويت ان ما يقرب من 41 مدرسة قامت بتسلم كشوف نتائج الطلاب بالكويت خلال الساعات الماضية، على ان سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة من اليوم ، او غد بعد انتهاء عمليات الرفع.

المنطقة التعليميةاسم المدرسةفئة المدرسةالمنطقة التعليميةاسم المدرسةفئة المدرسة
الفروانيةأبرق خيطان الثانوية للبناتثانوي عاممبارك الكبيرسليمان العدساني الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةابن العميد الثانوية للبنينثانوي عامالفروانيةشجاع بن الأسلم الثانوية للبنينثانوي عام
التربية الخاصةالإرادة المشتركة الثانوية للبنينثانوي عاممبارك الكبيرصباح السالم الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتثانوي عامالأحمديعبدالله بن عباس الثانوية للبنينثانوي عام
حوليالسالمية الثانوية للبناتثانوي عامالعاصمةعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينثانوي عام
الفروانيةالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتثانوي عامحوليفهد السالم الثانوية للبنينثانوي عام
الأحمديالقرطبي الثانوية للبنينثانوي عامالعاصمةقرطبة الثانوية للبناتثانوي عام
الأحمديالكندي الثانوية للبنينثانوي عامالأحمديلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتثانوي عام
الفروانيةالمباركية الثانوية للبنينثانوي عامالفروانيةلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينثانوي عام
التعليم الدينيالمعهد الديني الثانوي للبنات – قرطبةثانوي دينيالأحمديلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبناتثانوي عام
التربية الخاصةالنور الثانوية للبنينثانوي عامالجهراءمحمد عبدالله المهيني الثانوية للبنينثانوي عام
الجهراءالواحة الثانوية للبنينثانوي عامالعاصمةمحمد محمود نجم الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةاليرموك للبنات الثانوية للبناتثانوي عامالتربية الخاصةمدرسة النور الثانوية بنات- المشتركةثانوي عام
حوليأمامة بنت بشر الثانوية للبناتثانوي عامالأحمديمركز أم الهيمان الثانوي نساء- المشتركثانوي – تعليم كبار
الفروانيةأميمة بنت ربيعة الثانوية للبناتثانوي عامالفروانيةمركز أم زياد الأشجعية ث. نساءثانوي – تعليم كبار
الفروانيةأنس بن مالك الثانوية للبنينثانوي عامحوليمركز أحمد الربعي الثانوي رجالثانوي – تعليم كبار
الأحمديأنيسة بنت خبيب الأنصارية الثانوية للبنات – المشتركةثانوي عامالأحمديمركز أم العلاء الأنصارية الثانوي نساءثانوي – تعليم كبار
حوليأحمد الربعي الثانوية للبنينثانوي عامحوليمركز أمامة بنت بشر الثانوي نساءثانوي – تعليم كبار
العاصمةأكاديمية الموهبة المشتركة الثانوية للبنينثانوي عامالأحمديمركز أيوب حسين الأيوب المشترك الثانوي رجالثانوي – تعليم كبار
العاصمةأم معقل الأسدية الثانوية للبناتثانوي عامالعاصمةمركز جاسم الخرافي الثانوي رجالثانوي – تعليم كبار
الجهراءآمنة بنت الأرقم المخزومية الثانوية للبناتثانوي عاممبارك الكبيرمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالثانوي – تعليم كبار
العاصمةبيبي السالم الثانوية للبناتثانوي عامالجهراءمركز سعد العبدالله الصباح الثانوي رجالثانوي – تعليم كبار
مبارك الكبيرجابر العلي الصباح الثانوية للبنينثانوي عامالأحمديمركز عمر بن الخطاب الثانوي رجالثانوي – تعليم كبار
العاصمةجمانة بنت أبي طالب الثانوية للبناتثانوي عامالتعليم الدينيمركز معهد ديني الجهراء للبناتديني – تعليم كبار
العاصمةحبيبة بنت شريق الأنصارية الثانويةثانوي عامالتعليم الدينيمركز معهد ديني الجهراء للبنينديني – تعليم كبار
الجهراءخالد بن سعيد الثانوية للبنينثانوي عامالتعليم الدينيمركز معهد ديني قرطبة للبناتديني – تعليم كبار
مبارك الكبيرخالد سعود الزيد الثانوية للبنينثانوي عامالأحمديمركز هارون الرشيد الثانوي رجالثانوي – تعليم كبار
حوليخالدة بنت الأسود الثانوية للبناتثانوي عامالأحمديمركز هشام بن العاص الثانوي رجالثانوي – تعليم كبار
الفروانيةخديجة بنت الزبير الثانوية للبناتثانوي عامالعاصمةمركز يعقوب يوسف الغنيم الثانوي رجالثانوي – تعليم كبار
الفروانيةدرة الهاشمية الثانوية للبناتثانوي عامالتعليم الخاصمشاعل الجهراء الأهلية الثانوية للبنات – المشتركةثانوي عام
الجهراءسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتثانوي عامحوليناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينثانوي عام
حوليسلوى الثانوية للبناتثانوي عامالعاصمةيعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينثانوي عام
العاصمةسليمان أبو غوش الثانوية للبنينثانوي عامالجهراءيوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينثانوي عام
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Admin 2منذ ساعة واحدة
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