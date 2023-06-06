مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 والأخيرة كاملة على ستار تي في التركية و مترجمة على قصة عشق

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 والأخيرة التي يترقبها ملايين الأشخاص من جميع دول العالم، يحظى مسلسل طائر الرفراف على إعجاب الكبير والصغير وأثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أن طائر الرفراف ضمن أعلى المسلسلات مشاهدة في الفترة الأخيرة ومع عرض كل حلقة كان المسلسل يتصدر محركات البحث الأولى على جوجل.

قصة مسلسل طائر الرفراف مختلفة تماماً وجديدة من نوعها عما قدمته شركات الإنتاج التركية في السابق، تمكن أبطال المسلسل من تحقيق نجاح كبير يفوق كل حدود الوصف وهذا ما جعل الجمهور المتابع ينجذب لمشاهدة كل حلقة دون الشعور بالملل، وهذا سبب كثر البحث اليوم عن مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 والأخيرة والقنوات التي تقوم بنقلها وهذا ما ننشره لحضراتكم في التقرير التالي تابعوا معنا.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 والأخيرة

تدور قصة مسلسل طائر الرفراف حول شاب من أصل تركي يدعى فريد عاش خارج تركيا لعدة سنوات في الولايات المتحدة وكان لديه عادات وتقاليد مختلفة وهذا ما جعله يدخل في مشاكل كثيرة عندما عاد إلى بلده، فريد هو شاب طائش لديه علاقات نسائية متعددة لكن وضعه جده في امتحان كبير وهو اختيار فتاة مناسبة كي يتزوجها وافق فريد من أجل إرضاء الجد ورغم رفضه لفكرة الزواج والفتاة إلا أنه مع الوقت وقع في حبها لكن حدث بينهم خلافات كثيرة جداً تنتهي بالطلاق وفي مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 والأخيرة سوف تستمتعون بأقوى الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف ح 36

باقي يومين فقط وسوف ينتهي مسلسل طائر الرفراف ويتم عرضه بتاريخ يوم الجمعة القادمة 9 من يونيو 2023.

سوف يتم عرض مسلسل طائر الرفراف عبر شاشة قناة ستار تي في Star TV التركية في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والساعة 8 بتوقيت تركيا.

كما تشاهدون مسلسل طائر الرفراف مترجم باللغة العربية على موقع قصة عشق الساعة 10 مساءً لمدة ساعتين ونصف.

تردد قناة ستار تي في Star TV التركية