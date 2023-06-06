برقم الجلوس.. الان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 عبر رابط بوابة الازهر

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية فى جميع المحافظات المصرية الترم الثانى للعام الدراسى 2023، حيث شهدت الفترة القليلة الماضية اعلى نسبة بحث عبر محرك البحث جوجل من اجل الاستعلام عن نتيجة طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 الترم الثانى والتى سيتم الإعلان عن نتيجتها خلال الساعات القليلة المقبلة عبر بوابة الازهر الالكترونية عقب اعتماده من مشيخة الازهر مباشرا، ومن خلال التقرير التالى نوفر لكم جميع المعلومات والخطوات الخاصة بالحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثانى 2023:

يهتم الآلاف من طلاب الصف الثالث الاعدادى الازهرى بالبحث عن نتائج شهادة الاعدادية الازهرية للفصل الدراسي الثاني 2023 حيث يتم الاعتماد نتيجة الاعدادية الأزهرية الترم الثانى للعام الدراسى 2023 فى جميع المحافظات فى وقت واحد عبر بوابة الأزهر الالكترونية، ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الاعدادية الازهرية خلال الساعات القليلة المقبلة عقب الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ، والتى بدأت عقب انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات مباشرة فى يوم 28 من شهر مايو الماضى، وسيتم عرض النتيجة عقب الانتهاء على مشيخة الأزهر من أجل القيام اعتمادها ورفعها على موقع البوابة الالكترونية.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية:

أكدت مشيخة الأزهر الشريف أن جميع نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الاول ستكون جاهزة للاعتماد من قبل الدكتور محمد الضوينى وكيل مشيخة الأزهر الشريف خلال الساعات القليلة المقبلة، وبالخطوات البسيطة التالية تستطيع الحصول عليها من خلال البوابة الالكترونية للازهر الشريف: