“ربط نتائجنا” .. الان ظهرت نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 فى العراق الدور الاولبالرقم الامتحاني جميع المحافظات pdf

نتيجة الصف السادس الابتدائى التمهيدى 2023، فى جميع المحافظات العراقية، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم الجمعة الماضية بنشر نتيجة بع المحافظات مثل الكرخ 1 والكرخ 3 ، الرصافة 1، الرصافة 3، والنجف، والعديد من المحافظات، وذلك عبر رابط نتائجنا الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وشهدت الساعات القليلة الماضية وأعلى نسبة بحث عبر محرك البحث جوجل من قبل طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائى التمهيدى الترم الثانى من أجل الاستعلام عن النتيجة وعن موعد نشر نتيجة المحافظات الباقية، ومن خلال التقرير التالى سنقوم بتوضيح جميع الأخبار المتعلقة بنتيجة التمهيدى الابتدائى فى العراق.

نتيجة السادس الابتدائى التمهيدى 2023:

أكدت وزارة التربية والتعليم فى العراق أنه سيتم نشر نتيجة الصف السادس الابتدائى التمهيدى 2023 في محافظات ميسان، البصرة،واسط ، ذى قار، الرصافة 2 ، الكرخ 2، ديالى، نينوى، خلال الساعات القلية القادمة عقب اعتمادها، مشيرة إلى أن جميع أعمال التصحيح تم الانتهاء منها وتم المراجعات النهائية لأوراق الامتحانات ورصد الدرجات وسيتم نشرها على رابط نتائجنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.

رابط نتيجة التمهيدي الابتدائي في العراق 2023:

من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة التى سنقوم بشرحها اسفل المقال تستطيع الاستعلام عن نتيجة الصف السادس التمهيدي الابتدائي 2023 الترم الثانى فى العراق والتى يتم الاعلان عن نتيجتها فى العديد من المحافظات العراقية وذلك عبر موقع نتائجنا من خلال الخطوات التالية:

اولا يتم تسجيل الدخول على على رابط نتائجنا من هنــــــا:

ثانيا يتم اختيار نتيجة التمهيدى والمحافظة التابع لها الطالب:

رابعا يتم ادخال رقم جلوس الطالب والضغط على عرض النتيجة.

نتائج السادس الإبتدائي العراق موقع نتائجنا

تواصل مديريات التربية في العراق، إعلان نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي الدور الأول عبر موقع نتائجنا فور الإنتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق لإجابات الطلاب في المرحلة الإبتدائية وإعلان كشوفات نتائج السادس الإبتدائي العراق بالرقم الإمتحاني.